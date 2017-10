CC supedita su apoyo a Alexis Tejera como alcalde de San Bartolomé a una renegociación del pacto

Coalición Canaria supeditará su apoyo a Alexis Tejera (PSOE) como nuevo alcalde de San Bartolomé a una renegociación del pacto que llevó a la Alcaldía a María Dolores Corujo en 2015. Así lo decidió la Comisión Permanente del partido reunida en la noche de este lunes, donde destacó que ahora Coalición Canaria tiene cinco concejales en dicho Ayuntamiento y no dos como al principio de la legislatura.

“La situación política en la isla y en el municipio es muy diferente a la de hace dos años y, por lo tanto, las condiciones del pacto deben cambiar. No estamos diciendo que no vayamos a apoyar a la persona que el PSOE quiere que ocupe la Alcaldía tras la marcha de Dolores Corujo, pero sí les recordamos que las políticas de pacto de Coalición Canaria las decidimos nosotros y no ellos”, ha apuntado la secretaria insular de los nacionalistas, Migdalia Machín.

Asimismo, Machín ha subrayado que el acuerdo que llevó a la ya exalcaldesa a presidir el Ayuntamiento de San Bartolomé formaba parte de un pacto de gobernabilidad que incluía también al Cabildo de Lanzarote y al Ayuntamiento de Arrecife. "Acuerdo que el PSOE ha roto de forma sistemática, primero dilatando su entrada en el grupo de gobierno del Cabildo para finalmente abandonarlo, dejando en minoría a Coalición Canaria”, ha recalcado la líder nacionalista. "De este modo, será Coalición Canaria y no el Partido Socialista quien ponga las condiciones para que un nuevo pacto CC-PSOE pueda ser viable en San Bartolomé", ha concluido.