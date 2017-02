Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Lanzarote ha apelado a la "responsabilidad" de Nueva Canarias, Podemos y Somos Lanzarote y les ha pedido que abandonen el carro del populismo", en "un tema tan sensible como la unidad de radioterapia", “para sumarse a la búsqueda de una solución real a la problemática en la Isla”. Desde el partido nacionalista, que gobierna en la institución insular y el Ejecutivo regional, han respondido así a las enmiendas presentadas por estas formaciones al presupuesto del Cabildo, reprochándoles que no hicieran lo mismo cuando se aprobó el presupuesto de Canarias.

“Ni su diputada Gladys Acuña ni María del Río lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad en las enmiendas a las cuentas autonómicas”, cuestiona CC, que acusa de “falta de compromiso” a estos tres partidos. En este sentido, han insistido que “estas formaciones, que han emitido un pronunciamiento o presentado mociones en el Cabildo Insular, no lo hicieron allá donde correspondía”.

Los consejeros nacionalistas han lamentado que la oposición proponga “de forma oportunista” acciones y mociones “que saben a ciencia cierta que no pasarán el control de los órganos del Cabildo”, ya que no se puede “prefinanciar algo que no tiene prevista su financiación y cuyas competencias no están ni transferidas, ni delegadas a los cabildos en un edificio y que además tampoco es titularidad de la primera institución insular”.

La portavoz de los nacionalistas en el Cabildo, Carmen Rosa Márquez, ha invitado así a los grupos en la Corporación insular “a iniciar la senda del diálogo y el trabajo en equipo para mejorar las condiciones en las que tanto los enfermos oncológicos como sus familiares afrontan estos difíciles tratamientos, poniendo como máxima la mejor atención médica posible y el bienestar de enfermos y familiares por encima de partidismo y oportunismo políticos vacíos de contenido y que poco contribuyen a la solución real de una problemática tan compleja”.