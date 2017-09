CC ha cargado contra NC y la alcaldesa de Yaiza y parlamentaria por este partido, Gladys Acuña, por estar promoviendo "un convenio con el Estado para decidir el destino de cuatro millones de obras de saneamiento, reservándose un millón de euros en exclusiva para el municipio de Yaiza, todo ello sin informar y de espaldas al Consorcio del Agua de Lanzarote".

Coalición Canaria recuerda a Nueva Canarias y a la alcaldesa de Yaiza que "la competencia de producción, abasto, saneamiento y depuración son del Consorcio por delegación de todos los ayuntamientos (incluidos el de Yaiza) desde 1974".

"Ningún ayuntamiento gestiona ninguna de las infraestructuras que tengan que ver con el saneamiento desde que hace 43 años, cuando decidieron crear el Consorcio y delegar en este ente esa competencia", apuntan desde CC, desde donde consideran "del todo incomprensible e inexplicable, como no sea desde el sectarismo y postureo político más absurdo, que la alcaldesa de Yaiza convoque a los alcaldes para que presenten proyectos de saneamiento insular, cuando es una competencia que no tiene ni ella ni los ayuntamientos y, sin embargo, no convoque al Consorcio que sí la tiene, que en el peor de los escenarios debería ser el coordinador de dichos proyectos, a no ser que la intención de la alcaldesa de Yaiza sea asumir el saneamiento municipal y su finalidad sea abandonar la entidad de la que forman parte desde hace 43 años".

"Esta partida de cuatro millones de euros más uno en los Presupuestos Generales de Estado (PGE) de la que CC se alegra, es una buena noticia, pero la falta de mínima información, coordinación y dirección del Consorcio como órgano competente puede provocar que se solapen proyectos qué ya están contemplados por el Consorcio o, por el contrario, contravengan las prioridades y la planificación en materia de saneamiento insular, advierte además CC.

A este respecto, señalan los nacionalistas que "tanto el Ayuntamiento de San Bartolomé como el de Arrecife han encomendado al Cabildo de Lanzarote el Plan Director de Saneamiento y Pluviales de Playa Honda y Arrecife", que "en estos momentos en elaboración para su traslado al Consorcio, sin el cual es imposible determinar las prioridades con un mínimo de planificación estratégica. "No olvidemos que el saneamiento no es más que la canalización de aguas negras, que han de ser necesariamente tratadas en las depuradoras del Consorcio", añaden.

"El acuerdo debería ser suscrito con el Consorcio"



Desde CC instan a su compañero y presidente del Consorcio, Pedro San Ginés, a que se dirija a la alcaldesa de Yaiza, al resto de consistorios y especialmente a la directora general del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles López, "para explicarle lo que probablemente no sepa por desconocimiento u ocultación premeditada, esto es, que los ayuntamientos delegaron las competencias en saneamiento en el Consorcio en 1974 y que, por tanto, el acuerdo "debería ser suscrito con el Consorcio o en todo caso las inversiones coordinadas con la planificación insular para el Ciclo Integral del Agua que competente a este organismo".



Del mismo modo, CC anuncia que se dirigirá a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, que dirige Narvay Quintero, "para que tenga conocimiento de este despropósito, en la medida que también pueda afectar a los convenios bilaterales Canarias-Estado".