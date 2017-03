La Consejera de Juventud confirma que el Camping de Papagayo no abrirá en Semana Santa

La Consejera de Juventud del Cabildo, Patricia Pérez, ha consfirmado que el Camping de Papagayo no está listo para abrir en Semana Santa. Ha asegurado que “no va a dar tiempo” ya que “faltaban remates, poner placas y muchas cosas que ahora mismo se aprovechó para poner”. A esto se une que está pendiente de cerrarse “todo el papeleo de lo que quedó pendiente de la obra cuando se abrió el año pasado”, según Pérez.

La Consejera de la Corporación, en declaraciones para Radio Lanzarote – Onda Cero, ha lamentado el no haber podido llegar para Semana Santa, pero ha afirmado que se está trabajando “para que se pueda abrir antes de cuando se abría en período de verano”. No ha querido confirmar la fecha exacta “porque siempre al final nos pasa lo mismo, que nos aventuramos a decir fechas y luego lo que hacemos es quedar mal, porque mucha gente se programa para ir y luego puede ser que esté o no esté”.

Ante la apertura del camping en verano de 2016 la Consejera comentó que las obras estaban terminadas y que sólo faltaba comprobar la instalación eléctrica. Sin embargo, en esta ocasión ha añadido que “el papeleo y la burocracia termina porque todo se alargue en el tiempo”. Las obras del Área de Acampada del Papagayo, que comenzaron en febrero de 2016, fueron adjudicadas a la empresa pública Tragsa por valor de 800.000 euros.