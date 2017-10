El consejero del PIL en el Cabildo, Manolo Cabrera, ha reconocido tener "discrepancias" con el presidente, Pedro San Ginés, porque "no" le consulta "muchas cosas" e "intenta imponer su opinión". No obstante, Cabrera cree que "es normal" y ha asegurado que seguirá apoyando a San Ginés "porque es un pacto que ha dispuesto el partido", aunque también ha apuntado que "las nuevas mayorías, mientras sean legales, todas son bienvenidas".

"En el Cabildo no estamos de acuerdo en todo con el presidente, como es normal, como en Arrecife no estamos de acuerdo en todo con la alcaldesa, etc. Uno tiene que aportar e intentar ayudar al presidente del Cabildo a que sea lo mejor posible para Lanzarote, pero eso no quiere decir que estemos absolutamente de acuerdo en todos sus posicionamientos. En muchos casos, los posicionamientos y las medidas que toma, no me las consulta, y en la medida que no me las consulta a mí, como no se las consultaría al PSOE, existen discrepancias", ha señalado el consejero del PIL en Radio Lanzarote-Onda Cero.

Sin embargo, Manolo Cabrera, aunque ha dicho que no le gusta esta actitud del presidente, cree que "hay que entenderlo a veces como algo normal". "Yo intento entender que a veces un presidente tiene muchos agobios, muchos problemas y va por delante, y cuando nos viene a consultar las cosas a lo mejor es tarde y ya ha tomado una decisión por la premura", ha apuntado. "A lo mejor si yo fuera presidente me ocurriría lo mismo", ha añadido.

"EL PIL puede pensar en romper el pacto, ¿pero de qué serviría?"

A pesar de ello, y de haber reconocido también que no ha compartido muchas decisiones de Pedro San Ginés como la compra de la Casa Fajardo o la incautación de la desaladora de Montaña Roja y de señalar que no le pareció "una buena actitud" lo "que el presidente o el Consorcio Insular de Aguas le sacó a Benjamín Perdomo para intentar denostarlo", Cabrera ha dicho que seguirá apoyando a San Ginés. "Es el presidente del Cabildo, con lo bueno y con lo malo, y al que voy a apoyar porque es un pacto que ha dispuesto el partido y yo soy responsable con mi partido", ha afirmado Cabrera, quien por otro lado ha señalado que "las nuevas mayorías, mientras sean todas legales, todas son bienvenidas", pero "esto no se ha puesto sobre la mesa".

No ha valorado sin embargo el consejero del PIL si cree que la isla esta bien timonada por Pedro San Ginés. "Yo no puedo considerar si está bien o está mal, pero tenemos que tener un timón y a alguien que lo lleve, porque para eso es la democracia, para tener a personas buenas, malas o regulares que lleven los timones", ha señalado Manolo Cabrera, manifestado que "igual" que "no" está de acuerdo "en muchas cosas con Pedro San Ginés", tampoco lo está el partido en Arrecife "con que Eva de Anta haya cerrado la avenida al tráfico y el PIL sigue manteniéndola en la Alcaldía". Y es que, Cabrera cree que abandonar el grupo de gobierno, como hizo el PSOE en el Cabildo, no serviría de nada porque "la isla necesita una estabilidad". "Yo puedo pensar en marcharme o el PIL puede pensar el romper el pacto, ya lo hizo el PSOE. ¿Pero de qué le sirvió a Lanzarote? ¿Vamos a dejar a ala isla a la deriva?", ha cuestionado.

El pleno de los Centros, "una pérdida de tiempo" para Cabrera

Por otro lado, el consejero del PIl ha tachado de "pérdida de tiempo" el pleno extraordinario del Cabildo sobre los Centros Turísticos, conflicto que cree que están "usando" tanto "el presidente como la oposición". Y es que, el consejero del PIL cree que ya la solución debe ser la que imponga el juez .

"Yo creo que cuando se inició el conflicto, ahí si hubo capacidad de media por parte de los políticos, ahí si creo que el presidente tuvo la oportunidad de pedir todos los informes necesarios, de asesorarse lo mejor posible, de sentarse en una mesa con la firme voluntad de buscar el acuerdo y ese era el momento. Una vez no se llega a un acuerdo y las discrepancias son grandes, los trabajadores entienden una cosa, la dirección otra. no tienen un punto de encuentro y se va a los tribunales de Justicia, ahí los políticos no tenemos nada qué hacer. Entonces, ¿a qué voy yo a un pleno esta semana, a que la oposición diga lo que va a hacer para arreglar el asunto y a que el Gobierno quiera imponer lo que quiere imponer sobre cómo arreglar el asuntos cuando este asunto sólo tiene una solución? Y es la solución que va a imponer un juez dentro de unos meses", ha opinado." Y así debe ser con todo lo que llega a manos de la Justicia. Los infomes no sirven de nada, lo que va a servir es la sentencia. Y todo los demás son cuentos chinos", ha insistido Cabrera, que cree que "el pleito político" sobre este asunto "no sirve de nada".

No obstante, Cabrera considera que es un conflicto que se ha "enquistado" por "no sentarse a resolver las cosas con buena fe", recordando que ya el PIL pidió en 2016 que el Juzgado hiciera "una aclaración" de la sentencia que dio la razón a los trabajadores de los Centros Turísticos. "No se hizo por parte de la presidencia y, fruto de esos lodos, estamos en estos barros", ha lamentado el consejero, que ha negado que el PIL esté enfrentado a los trabajadores a pesar de que en el pleno votara en contra de la propuesta presentada por la oposición para poner fin a la huelga, que quedó suspendida en espera de que se aprobara a misma. "Yo estoy seguro de que los trabajadores entienden que el PIL no se está enfrentando. Tenemos compañeros en el Comité de Empresa, que trabajan en los Centros Turísticos. Lo que sí es verdad es que no se arregla nada con la petición de la oposición para unos objetivos que ya no tienen solución en la parte política, sino en la judicial", ha concluido.