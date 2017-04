“El éxito turístico no sirve de nada si no hay respeto a las condiciones laborales”. Eso es lo que ha advertido este miércoles el ex presidente del Cabildo de Fuerteventura y diputado regional de CC, Mario Cabrera, en el marco de una comparecencia en el Parlamento de la consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, sobre las condiciones de empleo de las camareras de piso.

El diputado majorero subrayó que “la precariedad existe y prolifera en el sector, especialmente con las camareras de piso, pero no sólo con ellas”. Al respecto, señaló que "se recarga de trabajo a las camareras de piso, pero también a los operarios de la cocina y a los de sala", y que "los vigilantes nocturnos tienen que hacer de recepcionistas de noche" y "los jardineros, de socorristas en las piscinas".

Cabrera indicó que "si bien es cierto que en islas como Fuerteventura convivimos con los mejores índices de ocupación turística de nuestra historia, con prácticamente un 100% durante todo el año; también es cierto que la calidad laboral no marcha en el mismo sentido". “No podemos generalizar, porque hay muchas empresas ejemplares, pero tampoco podemos negar esta realidad”, dijo.

"Las reformas laborales han permitido precarizar las condiciones"

Mario Cabrera insistió en que en el sector turístico, tanto aquí como en Baleares, Valencia o cualquier otra parte del Estado, “vemos como las reformas laborales han permitido precarizar las condiciones de trabajo, externalizando y sobrecargando de horas”.

No obstante, el diputado de CC también señaló que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y la de Empleo, "ya viene trabajando en acuerdos con la representación empresarial, con los propios trabajadores y con la inspección laboral".

Y también mencionó que, entre las medidas planteadas ya en el Parlamento, está la de ligar de alguna manera la acreditación de calidad de un establecimiento turístico "a que también garantice condiciones laborales óptimas y un adecuado ambiente de trabajo”.