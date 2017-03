El Cabildo Insular de Lanzarote ha decidido no iniciar un procedimiento sancionador en relación a las denuncias a vehículos tramitadas por la Guardia Civil por invadir espacios protegidos durante las últimas fiestas de Famara. La corporación insular considera que los hechos denunciados no suponen una infracción a la normativa del Plan Rector de Uso y Gestión de Red de Parques Nacionales (PRUG) y acuerda el traslado de las denuncias a la Demarcación de Costas de Canarias.

En una resolución fechada el pasado de marzo, el Cabildo asegura que no hay tipificación en el PRUG aplicable a este asunto. Por una parte, destaca que la Avenida Marinero permite la circulación de vehículos; y por el otro, que las vías que unen Caleta de Famara y Islands Homes -paralelas a la costa y que invaden la zona de dunas- no han sido ni eliminadas ni sustituidas para la circulación y estacionamiento de automóviles, como correspondería.

Así, pese a que “la circulación de vehículos fuera de las pistas habilitadas al efecto en Espacios Naturales Protegidos constituye una infracción muy grave”, la resolución del Cabildo remarca la necesidad de que se ofrezca “la alternativa que menor impacto suponga al territorio y la mejor ubicación de la sustitución del referido viario, así como el número de aparcamientos necesarios y su localización”. Es por esto que se señala una “falta de culpabilidad” de los denunciados, lo que justifica también el no inicio de un procedimiento sancionador por parte del Cabildo.

La institución insular analiza también la categoría de Suelo Rústico de Protección Paisajística Natural que posee la zona y asegura que no se prohíbe expresamente el estacionamiento de vehículos, y tan sólo se tipifica como infracción la circulación de éstos fuera de las pistas habilitadas. Por eso, concluye que no cabe una sanción, porque “el hecho denunciado no se adecua al presupuesto normativo y descriptivo”, pese a que pudiese suponer un peligro para el espacio natural.

Derivado a la Demarcación de Costas de Canarias

No obstante, dado que los hechos se produjeron dentro de los límites del dominio marítimo-terrestre, el Cabildo acuerda trasladar las denuncias a la Demarcación de Costas de Canarias, ya que “el estacionamiento está estrictamente prohibido en el Suelo Rústico de Protección Costera (SRPC)”, en el que se aplica la Ley de Costas. Así, estima que, por sus competencias, sería esta Demarcación el órgano que podría aplicar sanciones.

Por otra parte, el Cabildo Insular también afirma que el estacionamiento de vehículos está regulado por la Ley sobre Tráfico, de manera que solicita también que se remitan las denuncias a la Dirección General de Tráfico para la toma de medidas de sanción al respecto.

Los hechos tuvieron lugar durante las fiestas de Famara de 2016, cuando la Guardia Civil denunció a un total de 71 vehículos por invadir espacios protegidos, sosteniendo que fueron incumplimientos graves del decreto canario sobre Ordenación del Turismo y Espacios Protegidos. La Benemérita recalcó entonces que la costa de Famara es una zona de especial protección por pertenecer al Parque Natural del Archipiélago Chinijo y que este tipo de infracciones podría conllevar multas de entre 100 y 1.000 euros, dependiendo del daño causado.