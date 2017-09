El alcalde de Teguise reclamó que se aclarara qué votaba en el Consorcio: “Ya no sabía ni dónde estaba"

“El Consorcio del Agua no está, o no entendió que esté para aprobar ese convenio”. Así se ha referido el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, a lo ocurrido el pasado viernes, durante la asamblea en la que el presidente, Pedro San Ginés, pretendía que se aprobara el convenio que ha alcanzado con Club Lanzarote. Un convenio que ha sido duramente criticado por la oposición y por el ya ex socio de CC en el Cabildo, el PSOE, ya que consideran que con ese acuerdo, San Ginés está intentando “eludir su responsabilidad penal” en la causa por la incautación de la desaladora de esa empresa en Montaña Roja.

Betancort, que es compañero de partido de San Ginés, ha confirmado a La Voz que se modificó el orden del día a última hora, cuando a las 8 de la mañana iba a comenzar la reunión de la asamblea del Consorcio, que ya había sido convocada y cancelada la semana anterior. Así, finalmente no se votó la aprobación del convenio ni se facultó al presidente para su firma, sino que solo se acordó “remitirlo al órgano judicial”, pero sin estar rubricado por las partes ni aprobado por ningún órgano.

Además, el alcalde de Teguise ha señalado que antes de dar su visto bueno, él mismo pidió que quedara claro qué se estaba votando. “Lo que quería dejar claro es que lo que aprobaba es la segunda propuesta, que es la de la remisión del convenio al órgano judicial”, ha subrayado Betancort. “Hubo una confusión entre una convocatoria y otra. Como el jueves la convocatoria era aprobar el convenio, y viernes la convocatoria era la remisión, ya uno no sabía ni dónde estaba”, ha señalado.

"Me preocupaba que no quedara claro"

“Lo que me preocupaba es que no quedara claro cuál era el orden del día”, ha subrayado el alcalde, que explica que lo que quiso “dejar claro” es que “lo que se aprobaba es la segunda”. De esta forma, pese a que el Consorcio está controlado mayoritariamente por CC, al estar formado por el Cabildo y los ayuntamientos, San Ginés no consiguió que se aprobara el documento.

Además, el presidente no asistió finalmente a la reunión, pese a que la había convocado él. Al respecto, cabe recordar que distintos partidos habían pedido que se abstuviera en este tema, por su implicación judicial. De hecho, tampoco el secretario, Pancho Perdomo, participó en la reunión, ya que está imputado junto a San Ginés en la causa por la incautación de la desaladora. Fue la ausencia de Perdomo lo que hizo suspender a última hora la reunión del Consorcio y del Consejo de Aguas convocada la pasada semana, y este viernes finalmente se contó con el secretario de Tinajo para poder celebrar una de las reuniones. En cuanto a la del Consejo, donde también se pretendía aprobar este convenio, no volvió a ser convocada ni de momento tiene fecha.

En cuanto al convenio en sí, el alcalde de Teguise no ha querido pronunciarse ni dar su opinión. “La verdad es que no puedo entrar de forma intrínseca. Será el órgano judicial el que dirá si es factible o no es factible. O todo aquello que sea factible lo dirá y todo lo que no sea factible habrá que corregir, y eso es lo que habrá que esperar”, ha señalado, añadiendo que no va a entrar “en más declaraciones con respecto al convenio”, que se conoció un mes después del auto que puso fin a la instrucción de la causa penal contra San Ginés, iniciando el trámite para llevarle a juicio por presuntos delitos de prevaricación y coacciones.