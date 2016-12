Betancort afirma que no va a "pelear" por la secretaría general de CC en Lanzarote

“No voy a pelear por ninguna secretaría general. Ya se lo he dicho a todos mis compañeros. No voy a ser obstáculo para si alguien quiere liderar algún proyecto”. Así ha respondido el alcalde de Teguise y secretario del Comité Local del partido en este municipio, Oswaldo Betancort, al ser preguntado sobre la posibilidad de que presente su candidatura a la secretaría general de la formación en Lanzarote. Este cargo que se elegirá en el congreso que CC ha convocado para el próximo 1 de abril, y de momento Betancort ni descarta ni confirma si será candidato.

“Seguramente estaré votando como otro afiliado y simpatizante normal”, ha explicado en declaraciones a Radio Lanzarote Onda Cero. No obstante, apunta: “Otra cosa es si el partido, de forma unánime, me dice que me toca a mí en este caso”. Para Betancort, “es muy difícil coger una secretaría general, lleva mucho tiempo y mucho desgaste, pero también uno se debe a una organización. Que sea la organización quien decida, eso es lo más justo”.

Por su parte, el actual secretario general de CC en Lanzarote, David de la Hoz, ha afirmado que "no tiene ganas especialmente" de presentarse a la reelección, aunque tampoco ha descartado hacerlo. "En las quinielas hay muchos candidatos", señalaba también en Radio Lanzarote.

Dejará su cargo orgánico en Teguise

Lo que sí ha confirmado Oswaldo Betancort es que ha decidido cerrar su etapa orgánica en Teguise, tras más de una década de andadura. “Llevo 12 años en el comité ejecutivo de Teguise. Los números están ahí. Antes sobrábamos en una mesa y ahora mismo hay 63 personas en una ejecutiva. Hay muchísimos afiliados, muchísima participación”, ha destacado. Por eso, Betancort afirma que es el momento de ceder el testigo a otros hombres y mujeres “que lo puedan hacer mucho mejor”.

Eso sí, confiesa que le gustaría continuar participando y aportando sus ideas "sobre cómo ve" el partido. Mantiene de igual modo su intención de seguir en la vida pública y de continuar "peleando", como cualquier alcalde, porque Teguise "sea mejor que ningún otro ayuntamiento de Canarias".