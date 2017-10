Benjamín Perdomo: "Ciudadanos no va a hacer presidente del Cabildo a Carlos Meca"

"Ciudadanos no va a hacer presidente del Cabildo a Carlos Meca". Así de contundente se ha mostrado Benjamín Perdomo, consejero de esta formación en el Cabildo, que considera que debe ser "un partido más de centro" el que aglutine a las demás fuerzas en una moción de censura contra Pedro San Ginés. Incluso, ha afirmado que ya hay una "candidatura alternativa", aunque no ha dado el nombre.

Lo que sí ha señalado es que "si se quiere articular una mayoría distinta a la que hay, tiene que haber un partido más de centro que Podemos". Por eso, Perdomo considera que Meca "se equivocó" al dar una rueda de prensa postulándose como candidato. "Para que se produzca un cambio, es evidente que tiene que haber un partido que pueda poner de acuerdo a la izquierda y a la derecha y altura de miras por ambas partes e, incluso, entender que en una posible moción de censura hay algunos que pueden entrar a gobernar y otros que se tienen que quedar en la oposición", ha apuntado.

"La denuncia de Lorenzo acerca al PP"

El consejero de Ciudadanos ha manifestado, además, que cree que la moción de censura está "cada vez más cerca". Y es que opina que la denuncia del consejero delegado de los CACT, José Juan Lorenzo, contra los 14 consejeros de la oposición, "acerca más al PP". "No me veo a los consejeros del PP entrando a gobernar con Pedro San Gines después de que unos de sus afines les haya denunciado", ha señalado Benjamín Perdomo, que piensa que "poco a poco, la única obsesión del PP, que es hacer a Ästrid alcaldesa, se irá diluyendo, porque la única institución inestable es el Cabildo".

"En el Ayuntamiento de Arrecife, guste más o guste menos, hay una mayoría, y el Cabildo necesita un cambio, porque los problemas judiciales que tiene son graves, las actitudes que se tienen dictatoriales son extremadamente graves, que alguien esté llevando a los consejeros a los tribunales creo que no es plato de buen gusto, y hay que intentar cambiar", ha concluido el consejero de Ciudadanos.

Meca: "Seremos sensibles si es la visión común"

A las palabras de Benjamín Perdomo ha respondido, también en Radio Lanzarote-Onda Cero, el consejero de Podemos, Carlos Meca, quien ha calificado de "bueno" el pronunciamento del consejero de Ciudadanos, aunque haya dicho que no va hacerle presidente.

Meca ha confirmado que, efectivamente, así se lo trasladó el propio Perdomo y ha asegurado que Podemos será "sensible" si el resto de partidos tiene una visión parecida. "Si es la común, vamos a ser sensibles aunque no coincida con la nuestra", ha afirmado el consejero de Podemos. No obstante, aunque ha insistido en que están abiertos a escuchar otras "alternativas", ha señalado que "no todo el mundo cabe si se quiere regenerar la vida política".

"Presentar una moción de censura para tener más de los mismo no tiene sentido", ha defendido Carlos Meca, que considera que se necesitan "cambios reales". De esta forma ha insistido en el mensaje que el partido trasladó este martes en un comunicado, en el que señalaba que “la situación excepcional que vive la institución no solo hace urgente actuar, sino que también abre una oportunidad histórica para comenzar realmente a regenerar e higienizar la vida política en la isla”.