Barragán: “El cese de los consejeros del PSOE y la ruptura del pacto es una decisión dura, pero inevitable”

El Secretario General de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC), José Miguel Barragán, señaló tras el cese de los consejeros del PSOE y la ruptura del pacto de Gobierno, una vez que los consejeros socialistas decidieron abandonar por segunda vez la reunión del Consejo de Gobierno en la que se iba a acordar destinar a los cabildos los fondos para la ejecución de políticas activas de empleo, que “el cese de los consejeros del PSOE y la ruptura del pacto es una decisión dura, pero inevitable. Es una cuestión de responsabilidad, porque la estabilidad es esencial para la buena acción de gobierno. El presidente ha ejercido sus funciones en defensa del interés general, tal y como había prometido a los ciudadanos”.

El Secretario General de Coalición Canaria ha dejado claro que se ha tratado de llegar a un acuerdo “hasta el final, por puro sentido de la responsabilidad, a través del diálogo con el PSOE, incluida su dirección federal. Ha sido imposible”.

Con la decisión tomada se ha cumplido el acuerdo refrendado por el Parlamento e incluido en el Presupuesto de 2017 de distribuir el FDCAN de acuerdo a las reglas del REF. “Todas las islas salen beneficiadas con este criterio, que complementa a las islas no capitalinas en función de su realidad y sus necesidades”, argumenta José Miguel Barragán, quien entiende que “los canarios no pueden pagar las circunstancias actuales del PSOE. El interés general de los ciudadanos no puede ser confundido con el interés de partido ni los objetivos personales. Esto los miembros del PSOE en el Gobierno no lo ha entendido, y el presidente se ha visto obligado a tomar una decisión”.

“Desde Coalición Canaria confiamos en poder seguir manteniendo los pactos locales. Nuestra intención no es llevar el desencuentro que ha tenido lugar en el seno del Gobierno de Canarias a los pactos locales, sobre todo en aquellos lugares donde están funcionando. En ese sentido, vamos a seguir trabajando para dar estabilidad a las instituciones locales de toda Canarias en las que mantenemos acuerdos de gobierno”, subrayó el Secretario General de Coalición Canaria, quien avanzó que el Gobierno de Canarias “va a seguir cumpliendo el programa de gobierno que pusimos en marcha al principio de la legislatura y con el que nos hemos comprometido. Y lo haremos a partir de ahora con mayor esfuerzo si cabe, con el propósito de reforzar el diálogo y el consenso con todas las fuerzas políticas, y alcanzar así acuerdos parlamentarios que beneficien a todos los canarios”.