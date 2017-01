El Ayuntamiento sacará a concurso las zonas verdes públicas ocupadas por el Princesa Yaiza S.A.

La gestión de las zonas verdes públicas de Playa Blanca ocupadas por el Princesa Yaiza S.A saldrá a concurso. Ésa es la intención del Ayuntamiento de Yaiza, según ha confirmado la alcaldesa, Gladys Acuña, tras la anulación, por parte del Pleno, del convenio que en el año 2004 cedió el uso de ese suelo de forma gratuita durante 50 años. En total se van a recuperar tres parcelas que suman más de 31.000 metros cuadrados. En una de ellas se ubica actualmente el Kikoland, en otra un minigolf del hotel Hesperia y la tercera está aún sin desarrollar, aunque las tres habían sido cedidas a la misma empresa, Getsu No Denwa, de la que fue administrador Juan Francisco Rosa, y que después fue absorbida por Princesa Yaiza S.A.

Ahora, el Ayuntamiento aún tendrá que culminar el trámite de anulación del convenio, ya que la resolución no será firme hasta que se agoten las distintas vías de recurso. “Suponemos que las partes afectadas presentarán recurso a dicha resolución. Y luego también queda abierta la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa que suponemos que terminaremos en ella. Pero vamos, que la resolución es muy clara, tanto la nuestra como la del Consejo Consultivo, y creo que procede la anulación del convenio de todas, todas. No creo que ninguna acción judicial prospere en ese sentido”, ha manifestado en Radio Lanzarote Onda Cero la regidora de Yaiza.

Una vez que la resolución adquiera firmeza, el Ayuntamiento iniciará el procedimiento para “la recuperación efectiva” de esas zonas verdes, establecerá un canon por su gestión y, finalmente, las sacará a concurso. Y es que según Acuña, el Consistorio “no tiene interés en gestionar zonas verdes inasumibles”. Lo que pretendían con la anulación del convenio, según ha detallado la máxima mandataria municipal, es “liberarse de aquellas cláusulas que perjudican al interés general y, por tanto, al Ayuntamiento”. Cláusulas como la que obligaba al Consistorio “a asumir todo el personal" que hubiera contratado la empresa, una vez que terminara esa cesión gratuita por 50 años.

"Si todo fuera normal, en un año estaríamos licitando"

En cuanto al tiempo que puede pasar hasta que el Ayuntamiento recupere realmente ese suelo, Acuña ha explicado que los plazos no dependen exclusivamente del Consistorio. “Si se solicitan medidas cautelares y fueran admitidas, pues ya queda suspendido y paralizado el expediente. No me quiero aventurar pero si todo fuera normal, yo creo que un año ya estaríamos licitando esa zona”, ha apostillado.

Respecto al uso que se dará a la parcela a la que no se ha llegado a dar uso, ubicada entre el hotel Princesa Yaiza y el centro comercial Papagayo, Acuña ha señalado que habrá que pensarlo. No obstante, a modo de idea ha avanzado que una vez se saque a concurso, su utilidad, por ejemplo, podría ser un parking, ya que existen “problemas de aparcamiento en esa zona pública de Playa Blanca”.