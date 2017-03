El Ayuntamiento de Arrecife abre expediente a la empresa del servicio de ayuda a domicilio

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife está elaborando un expediente que trasladará a los servicios de contratación para que estudien si puede imponerse algún tipo de penalización a la empresa Asidma, que gestiona el servicio de ayuda a domicilio en la capital. La concejal del área, Victoria Sande, ha explicado en Radio Lanzarote-Onda Cero que han recibido quejas de los usuarios de este servicio, personas mayores y dependientes, y que desde octubre están manteniendo contactos con la empresa para abordar la situación. Según Sande han recibido quejas tales como “que no se ha limpiado bien la casa o que no se han pasado por allí”. En el expediente, en el que llevan trabajando dos semanas, se incluyen las "reuniones mantenidas, solicitudes y no cumplimientos de la empresa".

"Desde el pasado mes de octubre la nueva empresa está teniendo un montón de problemas de coordinación con las trabajadoras y eso ha generado quejas en los servicios", ha explicado Sande. En cuanto a la respuesta de la empresa en este tiempo, la concejal ha apuntado que “nos están diciendo constantemente que se va a solucionar. Y con excusas y mentiras también, no lo están solucionando”. Sande espera que “de aquí a agosto la situación se regularice porque lo más importante son nuestros mayores y nuestros dependientes. No podemos permitir que nuestros mayores y dependientes estén pasando lo que están pasando”.

La representante municipal no ha ocultado también su preocupación por si se tuviese que llegar a otros extremos. “Si tenemos que rescindir el contrato me preocuparía también porque sólo tenemos ocho trabajadoras de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento y no podremos llegar a todas las personas que tenemos en nuestra tutoría que son más de 130 personas en esa situación", ha manifestado. No obstante, ha avanzado que “seguirán manteniendo todas las reuniones que haga falta con la empresa para ir subsanando estos errores”. De igual modo ha subrayado que el objetivo y la principal preocupación, tanto del equipo de gobierno como la suya, es que éste sea un “servicio exquisito” por el colectivo al que va dirigido.

"Conflicto interno y ahí no podemos entrar"

En cuanto a la denuncia pública sobre incumplimientos laborales de carácter grave que el pasado jueves efectuaban las trabajadoras de la empresa en rueda de prensa, junto a miembros de Somos Lanzarote y de Podemos Arrecife, Sande ha reiterado que se trata de “problemas de coordinación” entre ambas partes. La concejal responsable de Servicios Sociales ha puntualizado que se trata “de un conflicto interno, de la empresa” ya que las trabajadoras están denunciando "quejas en el ámbito laboral de lesiones de sus derechos laborales". Pero que al tratarse de un cuestión interna, “ahí no podemos entrar”.

En todo caso ha manifestado que no le han llegado quejas de las trabajadoras. "Sólo ha habido una queja que me ha llegado a mí. Ha sido una falta de guantes y automáticamente ese mismo día se le comunicó a la empresa que si era cierto que le faltaba el material", ha relatado Sande añadiendo que la queja en cuestión le llegó vía whatsapp. En ese caso, según ha señalado, la empresa tenía que reponer el material ya que éste "existe en el pliego y tienen que cumplirlo".

También ha querido dejar claro que sí existe fiscalización por parte del Ayuntamiento del contrato existente con la empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio y que se realiza un seguimiento del mismo.