La Audiencia Nacional ha dado la razón al Ayuntamiento de San Bartolomé en un pleito que interpuso contra el Ministerio de Industria, para reclamar la devolución de 368.704 euros. La sentencia, según ha hecho público este martes el Consistorio, supone que el Gobierno central deberá devolver ese dinero al municipio, después de haberlo cobrado indebidamente.

La suma corresponde a los intereses que el Ministerio reclamó por una partida que al Ayuntamiento tuvo que devolver en el año 2013. Concretamente, a través del Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), se concedió un préstamo de casi 1,5 millones de euros en el año 2006 para realizar “obras e infraestructuras en el espacio natural de La Geria”.

“Por diferentes motivos el proyecto no pudo salir adelante”, explican desde el Ayuntamiento, que recuerda que en enero de 2013, la Secretaría de Estado de Turismo solicitó el reintegro parcial del préstamo, por la parte que se no se había ejecutado. “El Ayuntamiento optó por la devolución del préstamo, pero el Ministerio fue más allá y obligó a pagar los intereses de demora por la devolución anticipada del préstamo”, explican.

Ante esta situación, en febrero de 2014 el Ayuntamiento decidió interponer un recurso contencioso administrativo “para recuperar los intereses cobrados en dicho préstamo, entendiendo que no era culpa de esta administración que el proyecto no se llevara a cabo, por lo que no correspondía el pago de dichos intereses”. Ahora, en una sentencia fechada el pasado 28 de diciembre, la Audiencia Nacional les ha dado la razón, resolviendo anular la devolución de los intereses.

“No nos rendiremos al abuso de las grandes Administraciones y seguiremos defendiendo el interés general por encima de todo”, ha defendido la alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, que ha mostrado su “enorme satisfacción” por el contenido de esta sentencia.