Astrid Pérez no cree que Antona vaya a realizar una purga interna en el seno del PP

La presidenta insular del Partido Popular, Astrid Pérez, no cree que se vaya a producir purga alguna en el seno del PP, como se ha indicado en los últimos días desde algunos sectores de la propia formación, tras la elección de Asier Antona como candidato único a presidir el partido a nivel regional. “Lo dudo muchísimo”, ha indicado Pérez en Radio Lanzarote-Onda Cero indicando que en cualquier caso que no esa pregunta no se le debe realizar a ella “sino al presidente Antona”.

No obstante, ha señalado que es evidente que en el partido “con los años y la nueva sociedad, tendremos que profundizar más en la democracia interna”. En este sentido, ha reconocido que en el proceso de elección de candidatos que se ha llevado a cabo éstos han planteado diferentes modelos de partido. Astrid Pérez ha señalado que en el caso de las reivindicaciones que planteaba el Comité Ejecutivo del PP, quién las recogió en su programa fue Cristina Tavío.

En cuanto a la decisión del excandidato Enrique Hernández Bento de presentar una demanda contra el PP por posibles irregularidades en el proceso de elección de candidatos, Astrid Pérez ha señalado que “es un derecho personal que él tiene”. Así ha apuntado que “cuando se toman decisiones personales no puedo entrar a valorar su derecho ni legitimidad para presentarlo”. Sin embargo sí ha dejado claro que “desde el PP de Lanzarote no apoyamos ese tipo de planteamientos pero, como digo, es un derecho personal”.