Astrid Pérez cree que hay "muchas cosas que tienen que cambiar en el PP de Canarias"

La presidenta de los populares de Lanzarote, Astrid Pérez, ha afirmado que en el PP de Canarias “hay muchas cosas que tienen que cambiar”. Ante el próximo congreso regional de la formación Pérez ha manifestado que los afiliados y militantes del partido “queremos saber si se seguirá llevando esta política continuista o bien si va a haber modificaciones en nuestro partido porque se necesitan”. Así se ha expresado la responsable insular de los populares en Radio Lanzarote-Onda Cero donde señalado que no tiene intención de presentar su candidatura a la Presidencia regional del partido. “No voy a dar ninguna sorpresa de esa tipo”, ha manifestado.

Pérez ha valorado positivamente el hecho de que en estos momentos haya cuatro candidatos a presidir el partido en Canarias. “Creo que es muy importante para nosotros que haya distintas alternativas políticas. Vamos a ver los proyectos y los programas electorales que lleva cada uno de los candidatos”, ha reflexionado.

Candidatos a los que desde el PP de Lanzarote se dirigirán para hacerle llegar las “reivindicaciones” del Comité Ejecutivo insular. “Después esperaremos a ver si cada uno de los candidatos las incorporan o no en su programa electoral”, ha dicho. Entre esas reivindicaciones se ha referido a la necesidad de que Lanzarote tenga la “representatividad” que le corresponde. “No puede ser que en las “direcciones de los grupos institucionales Lanzarote no tenga representatividad, pese a ser la tercera isla. O lo que ocurre con el peso orgánico o en aquellas instituciones que tienen carácter provincial o regional. Queremos que Lanzarote tenga el peso que debe tener”, ha puntualizado la líder insular de los populares. En este sentido, ha reivindicado que no todos los cargos del PP canario deben ser de Gran Canaria, Tenerife o La Palma y ha recordado que es“una formación territorial”.

También ha subrayado la importancia de que en la lista de candidatos al Congreso de los Diputados el tercer puesto sea ocupado por un representante de Lanzarote. “Siempre hemos luchado por mantener el tercer puesto en la lista del Congreso de los Diputados. Tercer y cuarto alterno con Fuerteventura”, ha detallado. Pero esa posición se ha perdido y en las últimas elecciones, según ha lamentado, Lanzarote ha pasado a ocupar el cuarto o quinto lugar en esa lista.