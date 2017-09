Arrecife confirma ‘in extremis’ la reapertura este jueves de la Casa de la Cultura

El Ayuntamiento de Arrecife ha confirmado que la Casa de la Cultura abrirá finalmente sus puertas este jueves y lo ha hecho “in extremis”, cuando faltan poco más de 24 horas para que se celebre el acto. La inauguración tuvo que cancelarse la pasada semana porque el Centro no había obtenido la licencia de apertura y entonces anunciaron que se trasladaría al siguiente jueves. Sin embargo, en la mañana de este miércoles aún no se había enviado la convocatoria porque faltaba “un último trámite”, según habían confirmado a La Voz desde el Consistorio.

"Estuvimos hablando con un técnico esta mañana y nos dijo que no estaba el certificado de Industria, que no sé si era por los extintores o por el ascensor, pero que no estaba, y en eso se estaba trabajando", habían señalado por su parte desde el PP, que fue quien denunció la pasada semana, a pocas horas de su inauguración, que la Casa de la Cultura carecía de licencia de apertura.

Finalmente, pasadas las 17,30 horas de este miércoles, el Ayuntamiento ha convocado de nuevo el acto de inauguración, que se celebrará a las 21 horas de este jueves en el Parque José Ramírez Cerdá, donde actuará el artista multidisciplinar Luis Tabuenca.

Según han explicado desde el Consistorio, está prevista la asistencia de la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, el concejal de Cultura, Rafael Juan González, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y el consejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano. Tras las intervenciones de las autoridades, las puertas de la Casa de la Cultura se abrirán al público para visitar las diferentes salas.