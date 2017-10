Aprobada la sanción de 15.001 euros a Tiagua y el cese "definitivo" de su actividad ilegal en Los Mármoles

El pleno del Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado este jueves sancionar con 15.001 euros a Transportes y Excavaciones Tiagua y ordenar el cese "definitivo" de su actividad en la carretera de Los Mármoles, donde ha tenido una machacadora operando durante años de manera ilegal. De esta forma ha concluido un expediente que se inició en 2015, que la concejal de Actividades Clasificadas e Infracciones, Carmen Delia Delgado, paralizó seis meses después, y que se ha llevado finalmente a esta sesión de manera urgente porque, tal y como ha reconocido la edil, caducaba por segunda vez. Carmen Delia Delgado no ha aclarado sin embargo si está imputada o no en la causa que hay abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife por estos hechos, pese a haber sido preguntada por ello en reiteradas ocasiones durante el pleno por distintos concejales de la oposición tras conocerse que ha sido citada a declarar ante el juez el día 30.

¿En calidad de qué va a declarar en los Juzgados?, le ha preguntado el concejal de Somos, Borja Rubio, cuestión que también ha lanzado la edil de Ganemos, Leticia Padilla. Sin embargo, la concejal de CC ha hecho caso omiso a la pregunta. Carmen Delia Delgado sí ha reconocido que no se precintó la machacadora, pese a que en diciembre de 2015 se ordenó su clausura a la empresa advirtiendo de que, de no producirse, la Policía Local procedería al mismo en un plazo de 72 horas. No obstante, no ha aclarado por qué no se llevó a cabo, sino que lo único que se ha limitado a decir es que Tiagua hizo "caso omiso" de paralizar la actividad. De hecho, ahora ha apuntado que tampoco procede precintar, sino que "lo que tiene que hacer es restaurar la superficie ocupada y cesar la actividad".

"Ni se sanciona ni se precinta nada. Se deja caducar para que no tengan que pagar los 15.000 euros. Es decir, los 15.001 que entonces no se pagaron, hoy deberían ser 30.000, porque la actividad no se ha dejado de ejercer", ha señalado la portavoz de Ciudadanos, Delia Hernández. "Debe ser que a los que supuestamente juegan en su equipo o tienen intereses generados salen por otra puerta y con otro código ético y normativo. ¿Qué le dirán a la población con este tipo de gestiones en las próximas elecciones, que todos son iguales, que representan al pueblo? ¿A qué pueblo?, ¿A qué ciudadanos? ¿Al que tiene que pagar religiosamente sus impuestos y deudas o se les embargan bienes, nóminas o lo que tengan a su nombre? ¿Les dirán a ellos que son iguales? ¿Iguales a qué? ¿A este caso que traen aquí, que han dejado caducar, que no han cobrado la multa, que sigue ejerciendo actividad sin sanción alguna desde 2015? Sinceramente, esto si que es patético y de vergüenza", ha añadido.

"Cualquier podría pensar que hay algún interés oculto"

¿Por qué no nos explica por qué nunca se precintó como concejal responsable? ¿Por qué la multa sólo es de 15.000 euros después de dos años de actividad de manera ilegal?, ha preguntado por su parte la concejal de Ganemos, Leticia Padilla, cuestión que han repetido el edil de Somos, Borja Rubio, la portavoz del PP, Dácil Garcias, y el concejal de Vecinos Unidos, Andrés Medina, que fue quien denunció los hechos en Fiscalía a través de la Asociación Aday Galguen, y que ha apuntado "dejación de funciones" calificando el expediente de "extraño".

"Cualquiera podría pensar que hay algún interés oculto por la laxitud de este grupo de gobierno", ha manifestado por su parte el edil de Somos, Borja Rubio, que denunciado la "complicidad" con la empresa pidiendo a Carmen Delia Delgado que dimita. "Si usted no está capacitada, márchese. Y Si va a anteponer los intereses de su partidos a los públicos, márchese también", ha apuntado.

Rubio ha hecho además una cronología de los hechos recordando la existencia de una denuncia policial de la actividad en diciembre de 2015 y la orden de clausura del Ayuntamiento de enero de 2016, que no se ejecutó. "En julio de 2016 se paraliza el expediente por un supuesto informe de la Oficina Técnica, informe que la propia técnico interpreta que no sólo no obstaculiza el trámite del expediente, sino que declara que es improcedente la decisión que usted toma de paralizar dicho expediente. Y, además, un año más tarde, en noviembre de 2016, la Policía vuelve a poner una denuncia fotográfica volviendo a denunciar la actividad ilegal. Y este grupo de gobierno trae hoy, justo el día que va a caducar, el expediente", ha explicado Rubio, que además ha criticado que la primera intervención de la concejal responsable durase apenas 30 segundos dando una "sucinta explicación".

Delgado se justifica alegando falta de personal y de informes

En su segunda intervención, Carmen Delia Delgado ha justificado el retraso y la paralización del expediente en la falta de personal y de informes."Hay demasiados expedientes y una técnico que dirige dos áreas, Actividades Espectáculos e Infracciones, y no tiene tiempo suficiente para desarrollar todos los expedientes que nos entran", ha señalado la concejal de CC, que ha llegado a afirmar incluso que el procedimiento se inició "por otro concejal", "no estando" ella en el Ayuntamiento. "Yo entré en septiembre de 2015 y cuando me encuentro el expediente faltaban informes", ha afirmado, a pesar de que las primeras denuncias por la machacadora de Tiagua se registraron en noviembre de ese año, cuando ella ya era concejal, hecho que le ha recordado la oposición.

Según la edil de Actividades Clasificadas e Infracciones, los informes de la Policía "no estaban totalmente completos y no terminaba de identificar lo que se estaba haciendo en ese solar". "Y con falta de información no podía continuar ese expediente, siempre asesorada por mis técnicos", ha señalado, pese a que tomó la decisión de paralizar el mismo en contra del criterio de la técnico. Decisión que, según ha explicado, tomó "a raíz de un informe de la Oficina Técnica, donde se decía que faltaba información y se solicitaba que se hicieran inspecciones". Delgado también ha apuntado que si se ha "reiterado" la petición de documentación al Gobierno de Canarias es "porque no había llegado completamente". "De hecho, en julio de este año nos llega un informe donde nos comunican que ya han solicitado el proyecto de restauración, que tenía obligación de hacerlo la empresa y no lo hicieron", ha añadido.

Borja Rubio a Carmen Delia Delgado: "Márchese"

"Yo me hubiera quedado en los 30 segundos del principio porque la segunda explicación ha sido peor que la primera", ha dicho la concejal de Ganemos, Leticia Padilla, tras su intervención. "Culpar al personal es una frase que pueden borrar, porque si no hay es por la incapacidad de sacar adelante una RPT", ha añadido.

"No puede estar usted justificando lo injustificable. No puede estar usted justificando el hecho de que hayan tardado dos años en imponer una simple sanción administrativa y en cerrar una actividad ilegal en un terreno de Arrecife en que hay muchos expedientes en su área y en que los trabajadores municipales no han hecho bien su trabajo porque faltaban informes de la Policía. Si algo ha habido en este expediente, precisamente, es un trabajo exquisito por parte de los trabajadores públicos. Los que han errado, y de forma sistemática, han sido usted y el grupo de gobierno, así que no nos tome el pelo, ni tome el pelo al pueblo de Arrecife", ha respondido por su parte el concejal de Somos, Boja Rubio, que ha pedido además que se pidan responsabilidades patrimoniales a la empresa y se exija la rehabilitación del terreno de forma automática y responsabilidad patrimonial.

"El fracaso es tan evidente que se lo vuelvo a reiterar. Si usted no tiene la capacidad para estar liderando el área que tiene hoy por hoy y es incapaz de mantener una gestión adecuada de las responsabilidades que tiene, márchese. Y si usted no se siente capacitada para salvaguardar los intereses de los vecinos de Arrecife ante los de su partido y los suyos, márchese también", ha insistido.

Por su parte, la portavoz del PP, Dácil García, ha mostrado su preocupación porque "no se haga nada por parte de la Alcaldía" ante la dejación. "Usted es la máxima responsable. ¿Va a haber una reacción?, le ha preguntado a la alcaldesa, Eva de Anta. "Si no saben tomar ninguna decisión, como decía mi compañero Borja, que se vaya la concejal, pero también la alcaldesa"

Intervención de la técnico de Infracciones

Antes de la votación de la propuesta de sanción a Transportes y Excavaciones Tiagua, que ha salido adelante con 19 votos a favor y cinco abstenciones, la de los concejales del PP, ha intervenido en el pleno la técnico del Ayuntamiento, Elena Martín. "Yo no estoy dirigida, ustedes me podrán creer o no, en dejar caducar un expediente. Es exceso de trabajo y poco tiempo para estudiar las cosas y hacerlas como deberían hacerse", ha afirmado, aunque aclarando que ella asume su responsabilidad de las caducidades pero "desde enero de 2017", que es cuando "entró en el departamento".

La técnico ha explicado, ante las criticas de que se hubieran solicitado informes dos veces, que primero se dio traslado del expediente al Gobierno de Canarias, "que es quien autorizó los movimientos y quien debería controlar la actividad" para que "actuaran", así como a la Apmun. "Como no actuaba, nosotros abrimos expediente. Desde el inicio se manda clausurar la actividad, aunque no sabemos si son obras para limpiar el solar o de reciclaje", ha continuado, señalando que, por ello, se manda un segundo informe preguntando a la dirección general de Industria del Ejecutivo regional "si las obras son de desmantelamiento o de limpieza". "Nos contestan en julio de este año diciendo que esa empresa no tenía plan de desmantelamiento", "cosa que ahora tienen desde agosto"." Y el control de ese plan de desmantelamiento le corresponde a la dirección general de Industria", ha concluido.