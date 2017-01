Antona afirma que lo importante ahora no es una "moción de censura" sino trabajar por Canarias

“Lo importante no es moción de censura sí, moción de censura no. Lo importante no es quién va a ocupar el espacio perdido del PSOE en el poder del Gobierno de Canarias. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en los grandes temas de Canarias”. Así se ha referido el presidente regional del PP, Asier Antona, a la tónica imperante en la reunión mantenida este jueves con el presidente gestora regional del PSOE, José Miguel Rodríguez Fraga.

Antona ha señalado, en Radio Lanzarote-Onda Cero, que lo que planteó en ese encuentro al responsable socialista fue que “ahora vamos a hablar de lo importante” en Canarias. Y lo importante es, en sus propias palabras, “hablar de cómo reducir las listas de espera sanitarias, de qué respuesta le vamos a dar a los más de 15.000 canarios que no tienen reconocidos sus derechos de dependencia o qué vamos a hacer en materia de empleo”.

Para el líder de los populares “ya llevamos mucho tiempo hablando de ruido, de conflicto, de enfrentamiento entre CC y PSOE, de ese matrimonio mal avenido en el cual se produce la separación, el divorcio en el seno del Gobierno de Canarias. Ya está bien de que se estén tirando los trastos a la cabeza”.

Preguntado sobre la posibilidad de que su partido tenga ya un pacto de gobierno con Coalición Canaria una vez pase el congreso regional del PP ha respondido con rotundidad: “es radicalmente falso”. En este sentido ha añadido que “en aquellos asuntos en los que el PP coincida con CC, apoyaremos a CC y en los que no, pues no”.