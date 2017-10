Ángel Vázquez anuncia posibles acciones judiciales contra Lorenzo tras su denuncia: "Es esperpéntico"

"De esperpéntico" ha calificado el portavoz del PP en el Cabildo, Ángel Vázquez, el hecho de que el consejero delegado de los CACT, José Juan Lorenzo, haya denunciado en los Juzgados a los 14 consejeros que apoyaron el acuerdo de los CACT, aprobado en el último pleno del Cabildo. "Ni yo ni mis compañeros le hemos insultado, ni presionado, ni coaccionado", ha defendido Vázquez en Radio Lanzarote-Onda Cero, donde ha anunciado que se reserva la posibilidad de ejercer acciones judiciales al respecto "a título personal". "Ahora tiene que demostrar que Ángel le ha coaccionado", ha advertido.

El consejero del PP no descarta en cualquier caso que tras la denuncia de José Juan Lorenzo se esconda otra persona como el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. "Alguien que va con seguridad a un Juzgado a poner una denuncia, no puede tartamudear y no saber ni qué responder. Una de dos, o estaba muy nervioso, y si está muy nervioso es que sabe que algo está haciendo mal, o es que lógicamente es un tema que él no controla y que alguien se lo impuso", ha apuntado, refiriéndose a las declaraciones que Lorenzo hizo a los medios a las puertas de los Juzgados.

Tampoco descarta el popular que la denuncia se interpusiera para "asustar" a la oposición de cara al Consejo de Administración de los Centros Turísticos. "Seguramente, pero asustarme no, por favor. Lo que me produjo después de ver la interpretación patética que hizo en las escaleras de los Juzgados, me entró la risa. Cómo se nota que titubea cuando habla, que es algo forzado", ha señalado.

"El problema es perder perder un sillón de 50.000 euros anuales"

A juicio de Vázquez, al grupo de gobierno "se le ha ido de la mano" el asunto de los CACT y cree que "ya no tiene razón de ser" que José Juan Lorenzo siga al frente de los Centros. "Ni ha sabido pasar la crisis, ni darle solución, y lo que hace es meterse cada vez en más historias, en más problemas. Lo que estamos viendo es que esto era perfectamente evitable y que no han hecho nada por evitarlo. Y desde luego, que dé lecciones de lo que quiera dar, pero yo nunca, por ética personal, nunca contrataría con mi familia, igual que, como el presidente, nunca le compraría una casa a nadie, pero luego esta gente va dando clases de ética personal. Desde luego, es espantoso el ridículo que están haciendo", considera. De hecho, el consejero del PP cree que Lorenzo debería haber "dimitido" sólo "por el perjuicio económico" causado "por la metedura de pata del convenio colectivo.

Además, el popular ha querido recordarle a Lorenzo que "no es un funcionario público", sino que su cargo es un "puesto político dado a dedo" y que la ley permite que el pleno pueda cesarle. "¿Eso es presionarle?", ha cuestionado Ángel Vázquez. En este sentido, el consejero del PP ha negado que sea "absurdo" e "inejecutable" destituir al consejero delegado de los CACT como afirmó el presidente del Cabildo. "No es absurdo destituir a alguien que no controla la gestión, que no es capaz de gestionar y que ocasiona un perjuicio económico tan grande", ha señalado Vázquez, explicando además que, según el reglamento del Cabildo, "quien nombra a los vocales del Consejo de Administración es el presidente pero quien nombra y cesa es el pleno". "Y es obligatorio ser vocal para ser consejero delegado según los estatutos", ha añadido. Así, el consejero del PP cree que "el problema no es ejecutar o no el acuerdo de los CACT, sino perder un sillón de 58.000 euros anuales".

También ha recomendado al grupo de gobierno "que aprendan a leer" los informes, insistiendo en que el de la interventora, relativo al acuerdo que puso fin a la huelga de los CACT, "no dice en ningún momento que es desfavorable". "En el pleno, cuando el presidente dijo que decía que sí, la interventora le miraba como ¿este tío que está diciendo? Uno ya se harta de estas cosas", ha concluido el consejero del PP.