El consejero del PP en el Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, ha lanzado una advertencia a Pedro San Ginés: "En el supuesto de que entrásemos a gobernar, que no se crea que va a hacer lo que le da la gana", ha dicho en Radio Lanzarote-Onda Cero, donde ha acusado al presidente de la institución de "dinamitar puentes con todo el mundo". Y el último ejemplo, según Vázquez, se vivió en el pleno extraordinario sobre los Centros Turísticos celebrado este lunes en la institución. "Su ego está por encima de todo lo demás, ése es el problema que tiene", considera el consejero popular sobre San Ginés.

De esta forma, Vázquez ha querido dejar claro que si CC quiere pactar con el PP, lo primero que debe hacer el presidente del Cabildo "es respetar". "Yo lo he dicho muchas veces y además se lo he dicho a él también. Le considero una persona válida, con buenas condiciones, con buenas perspectivas, pero las formas le pierden, porque su ego lo pone por encima de todo lo demás", ha apuntado el consejero popular quien, en cualquier caso, cree que a San Ginés "no le interesa hablar con el PP, porque puede ensombrecer su gestión y eso su ego no se lo va a permitir". "El PP es un partido serio, muy responsable y muy riguroso a la hora de gobernar y eso es precisamente lo que a él le molesta, que seamos rigurosos y que demostremos que hay partidos tan buenos o mejor que él", ha añadido.

Para Vázquez, el "gran defecto" del presidente del Cabildo es que "siempre se considera en posesión de la verdad absoluta". "No respeta lo que decimos los demás. O es lo que él dice o no respeta", ha señalado. "Resulta que él levanta 300 reparos con informes negativos de la Intervención y no pasa nada. Él se pasa por el forro el informe de Intervención en el tema de Inalsa y, ayer, un informe que no dice en en ningún sitio que sea desfavorable, que sea negativo, que esté en contra, y que sólo dice que se cumpla la sentencia advirtiendo que cuando hay una sentencia judicial no es de aplicación la Ley de Presupuestos, él empeñado en que es negativo", ha apuntado el consejero del PP, que considera que San Ginés "no tiene interés" por resolver el conflicto, sino por "echar un pulso para demostrar que el que manda es él". "Y ahí se equivoca", ha añadido.

A juicio de Ángel Vazquez, el presidente del Cabildo "niega las evidencias" y, como ejemplo de ello, ha puesto el que Pedro San Ginés "jure y perjure que no intentó privatizar los Centros". "Eso se aprobó en Consejo de Administración, que yo era testigo, pero para no entrar en rifirrafes con él, ayer le enseñé un recorte de un diario regional donde decía lo que yo estaba afirmando y aun así lo nego. Es imposible ya, niega la evidencia, pero el problema lo tiene él, no nosotros",

"Ya está bien de sus desplantes"

También ha criticado el consejero del PP que Pedro San Ginés convocara una sesión extraordinaria y urgente del Consejo de Administración de los Centros después de que la oposición pidiera cancelarla. Una sesión a la que no acudió la oposición y, en el caso de Ángel Vázquez, ha afirmado que ni siquiera recibió la convocatoria. "A mí no me localizaron", ha asegurado.

"Él no puede pretender que en el mismo día, cuatro horas antes, estemos todos localizados para hacer lo que él quiera. Los demás tenemos familia, vida social y trabajo. Resulta que hay que atenderle cuando él quiere y, si no, somos unos irresponsables. Mire, el irresponsable es usted, que la ley dice que está obligado a convocar un Consejo de Administración y un pleno y no lo hace por capricho. Esto no se puede permitir y sin embargo él lo hace, como no me da la gana no lo convoco y ahora lo convoco porque quiero y todo el mundo tiene que asistir", ha manifestado Vázquez.

El consejero popular considera que "ya está bien de esos desplantes, de esas formas, de que sólo es lo que él diga". "Eso no es una democracia. En la democracia hay que respetar y él no lo hace. Sólo es lo que él diga, cuando él diga y a su disposición y ahí está equivocado", ha añadido.

"Parece que tiene miedo a que fiscalicemos los Centros"

Ángel Vázquez cree que el presidente del Cabildo "tiene un problema con los Centros Turísticos" y "miedo" a que la oposición los fiscalice. "Se está haciendo el indeciso para intentar que no sepamos lo que está haciendo ahí. No hay información y cuando se pide se da sesgada", ha criticado el consejero del PP, que cree que San Ginés "se puso muy nervioso" cuando "se aprobó la posibilidad de cambiar los estatutos y quitarle el poder que tiene".

A este respecto, también ha recordado el consejero del PP cuando CC les echó del Gobierno a pesar del "buen trabajo" que considera que su partido hizo al frente de los Centros Turísticos, "que antes estaban en la ruina". "Le molestó que el PP pudiera dar una solución a un problema tan grave y al final no pudo resistir la tentación y nos echó del Gobierno para volver a coger los Centros Turísticos. Engañó a la población diciendo que el PP tenía una moción de censura encubierta con el PSOE y luego se demostró que no fue así", ha apuntado.

60 millones perdidos "por la mala gestión de San Ginés"

Vázquez no sólo ha criticado la "mala gestión" de Pedro San Ginés en el conflicto de los Centros Turísticos, sino en el Cabildo en general, asegurando que "a principios de verano, había 60 millones perdidos", recordando que el presidente lleva las "áreas potentes" en "exclusiva". "Esto es grave. 60 millones en una isla como Lanzarote es muchísimo", ha concluido el consejero del PP.