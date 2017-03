El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Haría, Alfredo Villalba, y el consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Marcos Bergaz, han mostrado públicamente su apoyo a Susana Díaz como candidata a la Secretaría General del Partido Socialista. La candidata y presidenta de Andalucía realizará una visita a la isla el próximo domingo 2 de abril.

“Creo que a nivel España, una mujer del Sur, con duende, con pasión, como Susana Díaz, puede recobrar el espíritu, la fuerza que necesitamos para ser mayoría social y alternativa de Gobierno al Partido Popular. Mi voto lo tiene, mi aval lo tiene”, ha señalado Marcos Bergaz en Radio Lanzarote - Onda Cero. Y es que considera que Díaz es “una mujer que representa un liderazgo fuerte, que es lo que necesita el PSOE, y además tiene un perfil ganador, como la ha demostrado en Andalucía”.

En este mismo sentido, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Haría, Alfredo Villalba, asevera que tiene claro a quién va a apoyar en el Congreso del PSOE y “no va a ser otra persona que nos dé la esperanza, que ha demostrado que gana, como es Susana Díaz, que ha ganado sus elecciones”, y que “representa el pasado, el presente y el futuro del partido por encima de los personalismos”.

"Una batalla bastante interesante"

Sobre el proceso de elección del líder del PSOE, Villalba considera que “es una batalla bastante interesante". "Lo que esperamos realmente es que el partido salga fortalecido y que seamos una alternativa de gobierno al PP. Susana Díaz sabe ganarle al PP, a Podemos y a todos los que se han puesto por delante”, ha añadido.

Por su parte, sobre la división interna del partido, Bergaz defiende que “aquellos que en un momento se posicionaron por la abstención (en la investidura de Mariano Rajoy como presidente) no son unos traidores, y los que se posicionaron en el no, no son los socialistas virginales desde el punto de vista ideológico. Somos todos socialistas y nuestro adversario es la derecha, es el PP y las políticas que desarrolla esa formación política que no nos gustan”. Por ello, considera que “el proyecto que tiene que defender la nueva organización política del PSOE no es solo para calmar las ansias de los socialistas más puros, sino que es para conquistar la voluntad y la confianza de esa mayoría social”.

Sobre la próxima visita de Susana Díaz a Lanzarote, el domingo 2 de abril, Marcos Bergaz recalca la amistad que la une a la secretaria insular del partido, María Dolores Corujo. Asimismo, recuerda que Díaz ya visitó la isla y afirma que “la sorpresa fue la respuesta masiva por parte de la militancia”.