El alcalde de Haría acusa al PSOE de "generar alarma" con la limpieza en el municipio

El alcalde de Haría ha salido al paso de las críticas del concejal del PSOE por la "mala imagen" de los puntos limpios provisionales y la "falta de limpieza" en el municipio. Marci Acuña acusa a Alfredo Villalba de "generar alarma" y un "daño infundado" a la imagen de Haría.

Y es que, el alcalde norteño asegura que el grupo de gobierno trabaja "desde el inicio de legislatura" en "la adecuación y mejora de las actuales infraestructuras para el depósito de residuos, así como en la puesta en marcha de un punto limpio que no existía antes en la zona". Igualmente, afirma que, "hasta que este proyecto, se materialice se han colocado once bandejas en diferentes enclaves del municipio para que los vecinos puedan depositar electrodomésticos, escombros y restos de poda, contando además con un servicio de recogida a domicilio de enseres y otros materiales, a pesar de lo cual algunas personas no están haciendo el uso debido de dichas instalaciones".

Así, Marci Acuña lamenta que “la oposición se limite a generar ruido y controversia sin aportar soluciones” y rechaza "las formas" del PSOE. No obstante, reconoce que "puede haber existido un déficit en la gestión de bandejas, razón por la cual se va a reorganizar el servicio y a incorporar mecanismos de control". De esta forma, apunta que "se está estudiando la posibilidad de unificar los puntos limpios provisionales en un solo espacio, que contaría con la presencia de un operario municipal, quien se encargaría de velar por el buen uso del mismo y por la correcta separación de los residuos para el posterior reciclaje".

El primer edil norteño insiste en que “se trata de un servicio para el bien de todos, que ha tenido muchas más ventajas que inconvenientes”, y critica "la falta de civismo y solidaridad de algunos vecinos del municipio, que han rozado los comportamientos delictivos al depositar residuos peligrosos”, añadiendo que “este tipo de materiales terminaba antes en parajes naturales de nuestro bello municipio, lo que parece que no generaba preocupación en el PSOE de Haría”.