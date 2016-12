Tras 15 años de lucha para conseguir que Lanzarote cuente con una unidad de radioterapia, la Asociación de Familias Oncohematológicas (Afol) no entiende que Fuerteventura le acabe de tomar la delantera. “Parece ser que los parlamentarios de Fuerteventura tienen más poder que los de Lanzarote. La verdad que no es entendible”, ha señalado la presidenta de Afol, Carmen Arrocha.

Se refiere así a la enmienda que se ha aprobado al presupuesto del Gobierno de Canarias para 2017, por la que se destinarán 300.000 euros para iniciar el proyecto de construcción de un búnker de Oncología Radioterápica en la isla vecina, incluyéndolo en el proyecto que actualmente se está ejecutado ya en su hospital. Además, según informó el diputado de Coalición Canaria y ex presidente del Cabildo majorero, Mario Cabrera, el compromiso del Gobierno es suplementar las partidas existentes “si fuera necesario, para asegurar que la obra del edificio se ejecute incluyendo" ese búnker.

Para Arrocha, no es comprensible que siga sin atenderse la demanda de Lanzarote y que sin embargo se haya recogido ahora la de Fuerteventura, cuando en esa isla ni siquiera han llevado a cabo un estudio de viabilidad para contar con una unidad de radioterapia. Al respecto, la presidenta de Afol ha recordado el informe que presentó el pasado mes de noviembre, realizado por PyD Consultores, que concluía que es necesario y viable implantar esa unidad en Lanzarote.

Según ese informe, la inversión necesaria sería de tres millones de euros, pero sólo el coste anual que supone actualmente el desplazamiento de más de 200 pacientes a Gran Canaria para recibir tratamiento, ya asciende a 500.000 euros. El estudio también señala que hay zonas con menor población en España que cuentan con este recurso y que, incluso, podría financiarse a través de fondos europeos. Además, Afol ha reunido más de 8.000 firmas respaldando su petición.

Más tarjetas sanitarias y oncólogos que en Fuerteventura

La presidenta de Afol ha cuestionado otros aspectos que, a su juicio, tampoco quedan claros. “Si tanta dificultad nos ponen porque en Lanzarote tenemos 143.000 o 150.000 tarjetas sanitarias, ¿cómo es que a Fuerteventura se lo van a dar con 90.000 tarjetas sanitarias? No sé cómo se come eso”, ha indicado, añadiendo que en la isla vecina cuentan sólo con un oncólogo, mientras que Lanzarote tiene cuatro especialistas, por lo que “formamos una unidad oncológica”. No obstante, en ningún caso ha puesto en duda el derecho que puedan tener los ciudadanos de Fuerteventura a contar con ese servicio. “Ellos también tienen su derecho y los apoyamos”, ha recalcado.

Ahora, ante la falta de respuesta a esta demanda de Lanzarote, Arrocha ha anunciado que tras la Navidad, desde Afol convocarán una manifestación a la que ha invitado a sumarse a ciudadanos y ONG’s que defiendan no sólo el derecho de que Lanzarote tenga una unidad de radioterapia, sino que se solucionen los múltiples problemas sanitarios existentes. “Creo que nuestra sanidad pública debe verse reforzada y que todos los servicios que tengamos que tener en la isla, que los tengamos”, ha subrayado indicando que habrá que ver cuántos se suman a la convocatoria.

En ese sentido, ha destacado la movilización que llevaron a cabo en Fuerteventura el pasado mes de septiembre, cuando más de 15.000 personas salieron a la calle para reivindicar una sanidad digna y mejores servicios para los enfermos oncológicos.

Mensaje

Desde AFOL también han mandado un claro mensaje a los políticos lanzaroteños reclamando una mayor unidad a la hora de defender los intereses de los ciudadanos. En este sentido, Arrocha ha vuelto a referirse a lo conseguido en Fuerteventura: “Si ellos se unen para cualquier cosa, ¿por qué aquí no nos unimos y solucionamos todo de una vez, que tenemos bastantes problemas? No lo entiendo. E igual que yo, imagino que tampoco lo entenderán muchos ciudadanos”. En su opinión, no es comprensible que “en otras islas haya muchas más opciones a tener todos los recursos que en la nuestra, siendo la tercera isla económica del archipiélago”.

Para la presidenta de Afol, los responsables públicos tienen que dejar clara su postura: “Que los políticos digan lo que tengan que decir. Que digan sí o no y el porqué. Con eso es suficiente y que la población sepa lo que está pasando y por qué no se hace. Por lo que yo veo no es una cuestión de dinero”. De hecho, ha apuntado que se les había indicado que la unidad era viable, que se podía hacer, aunque no les dieron un compromiso para ejecutarla "de manera inmediata".

Ahora, la ruptura del pacto del Gobierno de Canarias ha hecho aumentar aún más la incertidumbre, ya que el área de Sanidad estaba en manos del PSOE, que era su interlocutor. “Seguimos intentando hablar con el consejero de Sanidad (Jesús Morera) que ahora mismo está cesado. Le enviamos una carta a la vicepresidenta de Canarias (Patricia Hernández), que también está cesada. Hemos hablado con el diputado del Común (Jerónimo Saavedra) y ya nos contestó que está en vías de saber qué es lo que hay. Realmente no sabemos más qué hacer. Porque si ellos no se ponen de acuerdo y ahora mismo están cesados, no sabemos qué hacer”, lamenta.