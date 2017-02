La Asociación Familias Oncohematológicas de Lanzarote (Afol) considera una “falta de respeto” lo ocurrido este jueves en la reunión con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, en la que “no prometió nada”, les entregó un informe al que no habían tenido acceso antes -para poder leerlo previamente y debatirlo en el encuentro-, y no dio respuesta al estudio encargado y presentado hace cuatro meses por Afol, que concluye que sí es viable instalar una unidad de radioterapia en la isla. De hecho, la asociación considera que el consejero ni siquiera se lo ha leído.

“Consideramos que no se han puesto las pilas y que no se ha leído el proyecto que presentamos para poder debatir y decir ‘tiene usted razón o no tiene razón”, ha lamentado la presidenta de Afol, Carmen Arrocha. De hecho, la asociación cuestiona que tras la reunión con Baltar sigue sin tener una “contestación oficial” a ese informe y afirma que seguirá esperando “una respuesta directa”.

En cuanto al escrito que les entregó el consejero, firmado por el que era director general de Programas Asistenciales, Bernardo Macías, Arrocha ha subrayado que no da respuesta a su estudio, sino a una Proposición No de Ley que presentó el PP de Fuerteventura en el Parlamento, para poner en marcha una unidad satélite de radioterapia en ambas islas. “Yo dije allí mismo que me parecía una falta de respeto que si ese informe estaba, no nos lo hubiesen hecho llegar para estudiarlo y poder debatirlo en esa mesa”, ha cuestionado la presidenta de Afol en Radio Lanzarote – Onda Cero.

“Lamentable" regirnos por estándares "cuando les interesa"

Arrocha ha explicado que en ese informe, que leyó después de la reunión con Baltar, “sólo se informa de los criterios que la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) tiene para poder implantar un servicio de radioterapia”. En este sentido, ha detallado que en el informe se apuntan aspectos tales como que tiene que estar ubicada “a nivel regional y no local”, porque “desmejorarían el servicio centralizado del Hospital Doctor Juan Negrín”. Y también que “si lo implantas en Lanzarote o Fuerteventura, los lanzaroteños o majoreros nos quedaríamos un poco condenados a no recibir los avances tecnológicos que hay”.

"Parece lamentable que cuando les interesa, nos tengamos que regir por los estándares y recomendaciones de calidad y seguridad, según los criterios del SEOR, que se plantea sobre el cáncer y que debe ser regional y no local, olvidándose que somos islas. Y en otras ocasiones no atienden a ninguna razón estipulada", han reprochado también desde Afol en un comunicado.

En cuanto el mensaje que les transmitió el consejero durante la reunión, Arrocha ha señalado que no prometió nada “sino estudiarlo y ver los pros y contras”. De hecho, en su posterior comparecencia ante los medios, Baltar solo anunció que contemplarán una partida para “iniciar los estudios”, pero ni siquiera en este ejercicio, sino en el próximo, es decir, en 2018.

“Dar respuesta no significa dar solución”

Al igual que en la rueda de prensa, en la reunión con Afol también les adelantó que “a corto y medio plazo” no puede ser, “por la burocracia que lleva consigo planificarlo”. A esto, la asociación responde que son conscientes de que “no se puede hacer una cosa de hoy para mañana, que todo lleva su proceso y que hay que hacerlo”, pero cree que el informe que les mostró este jueves Baltar evidencia que por parte del Gobierno de Canarias, no hay voluntad de implantar esa unidad en Lanzarote.

Respecto al resto de temas que le trasladaron al consejero en la reunión, relativos a los problemas que afrontan los pacientes de cáncer cuando deben realizar esos traslados a Gran Canaria para recibir tratamiento de radioterapia, el consejero se comprometió a darles una respuesta el próximo mes de marzo. “Dar respuesta no significa dar solución, porque a veces las soluciones no van a la misma velocidad de la respuesta”, matizó el propio Baltar durante la rueda de prensa.

“Le propusimos muchísimas cosas que se están haciendo mal. Vamos a esperar esas tres semanas”, ha matizado la responsable de Afol. Por otra parte, ha destacado que el Cabildo “quiere continuar con la lucha y que se implante el servicio de radioterapia” en Lanzarote. En este sentido, ha resaltado la disposición del Cabildo para ceder al Servicio Canario de Salud (SUC) terreno para la ubicación del búnker necesario para el servicio de radioterapia, tal como había propuesto Podemos en una moción elevada al Pleno. No obstante, el Gobierno canario ni siquiera ha ‘recogido el guante’ de esa oferta, ya que todo lo que ha anunciado es que en 2018 “iniciará estudios” sobre esta demanda que hace unas semanas sacó a más de 5.000 personas a la calle en Lanzarote.