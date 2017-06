El alcalde de Haría abre la puerta a revisar el convenio que firmó con San Ginés por la Cueva

El alcalde de Haría, Marci Acuña, ha abierto la puerta a no mantener el convenio que firmó con el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, para poner fin al pleito de la Cueva de Los Verdes, que ahora ya tiene sentencia firme. En declaraciones para Radio Lanzarote-Onda Cero, Acuña ha explicado que en el encuentro celebrado el pasado viernes en el Ayuntamiento se plantearon “diferentes posibilidades u opciones que tiene el Ayuntamiento de Haría para seguir en la defensa de sus intereses” en la ejecución del fallo, que condenó al Cabildo a abandonar este centro turístico y a pagar una indemnización millonaria al Consistorio

Aunque el alcalde ha señalado que "siempre dará prioridad a un acuerdo negociado con el Cabildo que ponga fin a este litigio", también ha precisado que las opciones son cumplir ese convenio en sus actuales términos, realizar "alguna modificación" o incluso no mantenerlo y pedir que se ejecute la sentencia “en sus puros términos”. No obstante, sobre esa última posibilidad se ha mostrado reacio. “Si la sentencia se ejecutara estrictamente tendríamos que romper la unidad de explotación de los centros turísticos y yo creo que eso nadie lo quiere, nadie quiere que eso ocurra, ni en Haría ni en el resto de la isla”, ha señalado, en referencia a que supondría que el Cabildo abandonara la Cueva de Los Verdes. Al respecto, cabe señalar que eso no impediría firmar un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y los Centros Turísticos para su explotación, y tampoco interferiría en el pago de la indemnización que establecía la sentencia.

En la reunión celebrada el pasado viernes en el Ayuntamiento de Haría, según ha explicado Acuña, se realizó un “repaso histórico del procedimiento desde sus antecedentes y fases por las que ha pasado hasta llegar al momento actual, en el que el TSJC ha dictaminado el archivo del recurso presentado por la primera Institución de la isla”. La exposición fue llevada a cabo por la abogada que ha contratado el Ayuntamiento para el asesoramiento jurídico en esta fase del contencioso, Margarita Rosa Robayna Perera, mientras que la reunión contó también con la presencia de todos los concejales de la Corporación municipal, así como la secretaria-interventora de la Corporación.

"El gabinete jurídico que ha llevado este pleito sigue siendo el mismo"

Marci Acuña ha explicado que Margarita Rosa Robayna es “una persona de reconocido prestigio, una chica que procede de Haría, que es magistrada en excedencia y asesora del Gobierno de España y que actualmente reside en Madrid” y ha defendido su contratación por parte del Consistorio “como asesoramiento externo para ahondar más en toda la situación que hay”. “Entendíamos que era una persona que nos podía dar esa visión jurídica de experta y para tomar las decisiones del grupo de gobierno de la mejor manera”, ha recalcado el alcalde.

Acuña ha respondido así a quienes afirmaban que se había cambiado el asesoramiento legal que había tenido Haría, cuando el municipio ha ganado todos los pleitos emprendidos contra el Cabildo por La Cueva. “Es una cuestión que se quiere incorporar al debate pero que no es cierto, nosotros no lo hemos cambiado”, ha afirmado el alcalde, señalando que “el gabinete jurídico que ha llevado este pleito sigue siendo el mismo”. “Nosotros no hemos cambiado a abogados que han defendido a la institución desde un principio, también les hemos pedido informes a ellos”, ha subrayado.

“Se ha querido tergiversar la realidad con una finalidad de dañar o desprestigiar la línea política que lleva el gobierno de Haría, pero estamos acostumbrados a esto”, ha destacado Acuña.

Apela a "tener altura de miras" en la negociación

Lo que también ha adelantado el alcalde es que la solución definitiva aún tardará en llegar. “Estamos a la espera de recibir la comunicación oficial del Juzgado Número 5 de lo contencioso-administrativo de Las Palmas, que es quien tiene que llevar a cabo la ejecución de esa sentencia”, ha señalado Marci Acuña sobre el punto en el que se encuentra actualmente el Consistorio. "Cuando lo recibamos tendremos que tomar medidas y decisiones”, ha añadido el alcalde, para lo que ha apelado a "tener altura de miras, tanto en Haría, por parte de todos, incluido la oposición, y también por el Cabildo, atendiendo al interés general, atendiendo a la sentencia”.

"Cuando tengamos la comunicación oficial el Cabildo tiene tres meses para presentar cómo ejecuta la sentencia de forma voluntaria", ha señalado Marci Acuña, apuntando que si pasados esos tres meses no se llega a un acuerdo "se plantearía una ejecución forzosa de la sentencia". Por ello, el alcalde ha señalado que la situación es “muy compleja y muy difícil” y requiere, en su opinión, “que todas las partes pongamos de nuestra parte, teniendo en cuenta esas resoluciones judiciales, los derechos que tiene el Ayuntamiento de Haría y los derechos que tiene el Cabildo de Lanzarote por llevar tantos años explotando esos centros”.

"El grupo de gobierno de Haría mantendrá como mejor forma de resolver el conflicto la negociación, el respeto institucional y la unidad de explotación, siempre a través del diálogo entre dos administraciones que deben tener altura de miras y responsabilidad social", señala por su parte el comunicado que han enviado desde el Ayuntamiento.