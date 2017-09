Vuelos al mejor precio con viajes.com

Si hay una cosa en la que coincidimos todas las personas, es en que estamos hechos para viajar. Solo hay que ver lo que ocurre cuando llega un día de fiesta, un puente o la temporada de vacaciones. Los billetes de avión, al igual que de otros medios de transporte, se reservan con rapidez, señal inequívoca de que deseamos visitar otros lugares y descubrir sus atractivos. Aunque a veces no es fácil encontrar esos billetes a un precio razonable, al igual que un alojamiento adaptado a nuestro bolsillo. Aunque afortunadamente es posible hacerlo gracias a Viajes.com, una web en la que todo está pensado para ponernos las cosas más fáciles.

Simple y fácil de usar

En Internet podemos encontrarnos con miles de páginas en las que se ofrecen viajes. Algunas de ellas se concentran únicamente en vuelos, mientras que otras solo tienen hoteles y alojamientos. Otros son demasiado complicados, tanto que es casi imposible conseguir una reserva sin pedir ayuda. Por todo ello, muchos usuarios piensan que reservar un viaje en línea es muy difícil, además de que los precios a menudo son bastante elevados.

Desde que apareció, esta web se centró en acabar con todas estas dificultades a la hora de encontrar la mejor opción para nuestros viajes. Lo único que tenemos que hacer es indicar el punto desde el que queremos salir y dónde queremos viajar, en qué fecha y cuántos pasajeros somos. De el resto se encarga la propia página, analizando las aerolíneas y los hoteles que están disponibles para esa opción, buscar los mejores precios y ofrecer la información de quienes operan para tomar la mejor decisión.

100 % en español

Otro de los problemas más habituales que nos podemos encontrar es que muchas webs están en inglés. Se puede recurrir a un traductor en línea, aunque el resultado no siempre es el más adecuado. Con el fin de eliminar este inconveniente, en esta página encontramos toda la información en español. No traducida, sino escrita y publicada directamente en nuestro idioma. De este modo, es mucho más fácil entenderlo todo, sin errores que se puedan interpretar mal.

La asistencia al cliente también se hace en español, de modo que si por algún motivo necesitamos que nos aclaren algo, podremos contactar con este servicio sin inconvenientes.

Y para poner las cosas todavía más fáciles, hay accesos diferentes a países de América Latina, Estados Unidos y España. De este modo, todos los que entren en la web podrá comprender perfectamente el contenido, teniendo en cuenta las variaciones de cada tipo de español. Sin duda, una gran muestra de interés porque todo sea aún más sencillo.

Reserva de vuelos en cualquier compañía

Cuando buscamos vuelos en una página, normalmente aparecen dos grupos de aerolíneas: las más conocidas y las famosas compañías low cost. Es decir, que solo podemos elegir entre los precios más altos del mercado o los más baratos, en los que normalmente tenemos que renunciar a la comodidad.

En viajes.com no se centran solamente en unas cuantas compañías. Aquí se puede encontrar un listado con todas las aerolíneas que ofrecen servicio al destino al que queremos viajar. Todo organizado según los criterios que más nos interesen. Así no tenemos por qué prescindir de un asiento cómodo y confortable para encontrar Vuelos Baratos. Ni volar a horas intempestivas o hacer montones de trasbordos si no decidimos nosotros que es lo que más nos interesa.

En esta página encontramos todos los vuelos que hay disponibles, ordenados por precio, horario o cualquier otro detalle que nos parezca el más relevante. Además, se indica qué aerolínea es la que realiza el vuelo, si es directo o hay que bajar en algún aeropuerto para coger otro avión y los horarios de entrada y salida estimados. Así sí es posible conseguir el vuelo que te interesa en las condiciones que mejor se ajustan a ti.

No es un comparador de vuelos, es una página para organizar tu viaje completo

Las páginas de comparación se están poniendo de moda. También en el mundo de los viajes, por lo que es posible que pensemos que este es otro comparador de vuelos más. Aunque definirlo así es quedarse bastante corto, ya que no solo podemos reservar vuelos, sino también alojamientos sin necesidad de estar buscando en otro lugar.

Además, no se centra solamente en hoteles cuando ofrece alojamiento, ni en estancias largas o destinos lejanos. Se puede organizar cualquier viaje o escapada. Si te interesa pasar un fin de semana en una casa rural, o alquilar unos días un apartamento, también tienes la posibilidad de hacerlo aquí. Todo siempre con el mejor precio e incluso con la opción de mirar cuáles son las ofertas que hay, si no tienes muy claro a dónde viajar. Hasta te dice cuál es el mejor destino dependiendo del tipo de viaje que piensas hacer.

Comentarios de viajeros y atención personal

¿Alguna vez te has encontrado con que el vuelo que has reservado o el hotel en el que te alojas tiene poco o nada que ver con lo que se decía en la página? Con viajes.com esto no pasa, por que puedes consultar lo que opinan otros viajeros de cualquiera de los destinos en los que piensas hacer la búsqueda. Millones de usuarios ya han utilizado esta web y han dejado sus impresiones. Además, para que no haya problemas de que alguien interesado es quien deje el comentario sin haber pisado la entrada del hotel, solo se acepta que comenten quienes han estado allí. Todos los votos, sean positivos o negativos, son completamente reales y de confianza. A diferencia de otras páginas de viajes, no se pueden manipular los votos.

En caso de que tengas alguna pregunta, hay un apartado con las respuestas a las dudas más habituales. Y si no encuentras lo que buscas, también puedes contactar con el servicio de atención al cliente, que no está a cargo de robots, como ocurre en otros sitios.

Por sencillez, opciones y comprensión, esta es la mejor opción a la hora de viajar.