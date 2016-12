SEO y reputación online del 2009 al 2017

Nadie cruza la niebla sino hay una necesidad, by @islassem y mientras tu paseas ingenuo por la vida alguien hizo esto por ti...

La primera vez que escuché la palabra SEO y la reputación online fue en diciembre del 2009, cuando tras salir del sistema laboral por la crisis de la burbuja inmobiliaria, al tener más tiempo libre, busqué nombre en internet mi nombre "Julia Socorro" y me ruboricé al ver que si escribías en Google "Julia Socorro" podías leer la sentencia del despido laboral.

Me sentí rara, era algo nuevo para mi que me intimidada eso de que leyera la gente el proceso de las sentencias de despido laboral en Google y quise hacer algo por evitar que mi persona fuese sólo eso, una simple sentencia laboral.

Me reuní con un buen amigo pionero en Máster en Marketing Digital, y me dijo que me hiciera SEO. Fue como si alguien me dijera que aprendiera mandarín. Aún así me arremangué y de forma autodidacta consumí contenidos en inglés y español desde Estados Unidos hasta Argentina. Los latinoamericanos demostraban tener por aquellos años más conocimiento que los españoles. Ahora supongo que ellos tienen más experiencia y nosotros estamos más desinhibidos.

Lo cierto es que conseguí que Google tuviera tantos contenidos con la keyword "Julia Socorro", que entorno a un año, logré que Google diera por desaparecido (que no es lo mismo que eliminado) la sentencia laboral. Ese contenido dejó de ser importante para Google por la Keyword deseada. Desde el momento en el que empecé a subir fotos, textos, currículo, trabajos realizados y otros tanto, Google se comió la sentencia. Eso es el SEO. Bajar un contenido y que no aparezca ni en la página 500 no significa que Google los elimine, eso no lo hará nunca. Siempre estaremos en su base de datos, porque si algún día Google quiere poner a florecer cualquier contenido por cualquier keyword, lo volverá ha hacer siempre, que la inversión le sea rentable.

El SEO se hace trabajando día a día, testeando, planteando hipótesis y provocando auténticas tsunamis. Si bien es cierto que en pleno 2016-2017 ya contamos con una madurez y pautas sobre el seo. Soy de las personas que piensan que vivir en el seo es como vivir en "El arte de la guerra" de Sun Tzu.

El SEO de reputación online no es ni ético ni viable para aplicarlo a ciertas sentencias en curso donde el proyecto completo y la marca completa están siendo juzgadas. Porque estamos hablando del cien por cien del negocio. Hay que esperar que se termine el proceso judicial. El ciudadano tiene derecho a conocer las noticias de prensa sobre cómo están actuando las empresas sobre la flora y la fauna. Greenpeace genera contenidos digitales en Google o Youtube de grandes marcas que no han podido eliminar dicha reputación online.

¿Qué me dicen de Facebook? Está entre una revista rosa y un canal televiso plano. Resulta que funciona, tanto bien como la televisión del chismorreo.

No olvidemos que aún siendo Facebook la prensa ciudadana rosa y digital, funciona la mar de bien en el ámbito de las comunicaciones. Es más, el público digital cada vez consume menos televisión y más horas en internet. Claro que tu reputación online se puede ver agrabada desde este canal publicitarios. Existen tecnologías que te hacen estudios por palabras claves en redes sociales y emiten los resultados de todo lo que dicen de tu marca o persona y sobretodo, Facebook te dirá quién es, cómo es y hasta dónde vive y trabaja esa crítica.

Una marca no tiene que ser valorada positivamente o negativamente dentro de su canal de Facebook. Cualquiera puede escribir en su propio canal y explicar una experiencia como cliente de un fin de semana en un hotel, la comida de un restaurante... Es más cualquier usuario puede pagar una campaña publicitaria en Facebook para defender sus ideas sobre una factura injusta. Soy de las que ven Facebook a diario. Me encanta lo que comparten los pensadores, los entes públicos, los médicos y también me gusta disfrutar observando la felicidad de las amistades, cotillear y conocer los momentos emocionales o más arduos. Porque Facebook es un espacio para escribir cartas, para chatear, para hablar por teléfono y permite comunicaciones sencillas y rápidas desde un móvil. Los creativos están en Facebook iluminándonos, los chistosos haciéndonos reír, los glamurosos mostrándonos su look y en conclusión en digital somos lo presencial. Nadie puede evitar un trool o que se cruce un episodio con una persona equivocada y use mal las redes sociales o google para fastidiar la reputación online. Sobre todo somos emociones y las personas se expresan e internet es un canal de comunicación donde que facilidad todos los españoles podemos expresarnos. Necesitamos un tiempo de maduración para cruzar este puente digital, un puente llamado Google la mayoría de las veces.

Cuando estés preparado no tengas miedo a estar y compartir en internet. Forma parte de nuestra era y socialización. Lo peor es no estar, no dedicarle tiempo. Mira mi caso en el 2009, que de haber seguido trabajando, las nuevas tecnologías no me hubiesen interesado y descubrí que era una keyword y que Google puede señalar de ti que todo lo que eres la vida, se resume en lo que ellos motiven que seas porque dominan el algoritmo.

Las personas que no quieren estar en internet, están. Nadie firma que esa foto está autorizada por los integrantes de las fotos cuando la sube, ni que ese nombre y apellido están relacionados con una foto y existen una firma con consentimiento. En conclusión es mejor estar que no estar, porque la corriente te arrastra. Si quieres anular lo que dicen de ti puedes hacerlo sino te gusta, con inversión, tiempo y creando contenidos. Según el valor de tu marca te será fácil como a mi con la keyword "Julia Socorro" que lo hice sin estudios en los inicios de mis lecturas de SEO en el 2009. Sin embargo, si eres una gran marca, el presupuesto mensual será bastante alto, tanto como tú.