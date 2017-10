El presidente del Comité de Huelga de Canal Gestión Lanzarote, Miguel Figuera, ha denunciado que los servicios mínimos que se han establecidos para este lunes son "abusivos". "Rondan el 95%", ha asegurado en Radio Lanzarote-Onda Cero, donde ha apuntado que los servicios mínimos que se han fijado para el turno de mañana son de un 85%, por la tarde de un 90% y por la noche del 100%. "Son abusivos en el sentido de que no nos permiten ejercer nuestro derecho a huelga", ha criticado.

Figuera ha querido dejar claro, no obstante, que la intención del Comité de Huelga "no es crear problemas al abastecimiento del agua". "Siempre hemos dicho que quien iba a crear los problemas en cuanto a la prestación del servicio, un servicio de calidad, iba a ser la empresa, despojándose de 69 trabajadores". Sin embargo, ha insistido en que considera excesivos los servicios mínimos estabecidos pues, según ha afirmado, incluso los empleados que van a ser despedidos "están llamados a servicios mínimos para poder garantizar el servicio". "Y no sólo los 69 que se piensa ir despidiendo, sino incluso miembros del Comité de Huelga", ha añadido.

El presidente del Comité también ha denunciado la "prohibición" por parte de la empresa de permitirles el paso a las instalaciones, "incluso al local social para la celebración de las asambleas". "Tomaremos las medidas judiciales necesarias para denunciar esta historia", ha anunciado Figuera, quien ha señalado que, ante tal prohibición, los trabajadores se concentrarán este lunes, pero en "el exterior".

No confía en que se vaya a llegar a un acuerdo con la empresa

A pesar de los paros que la plantilla acaba de iniciar, el presidente del Comité de Huelga no cree que vayan a poder llegar a un acuerdo con la empresa sobre el despido de esos 69 trabajadores, de los que "cinco ya han sido despedidos", según ha asegurado. "No creo que la empresa se siente ni que lleguemos a ningún tipo de acuerdo", ha señalado Miguel Figuera, recordando que incluso el Consorcio del Agua ha intentado mediar, pero "la empresa ha estado reacia". "Hemos intentado llegar a acuerdos, pero cuando el acuerdo que te ponen sobre la mesa reitera el fraude de ley, no genera confianza", ha apuntado.

"Nuestras soluciones están en las sentencias que se vayan a producir por las demandas de los trabajadores del Comité de Empresa, así como en la apertura del expediente sancionador, que recordemos que ya Inspección de Trabajo hizo un requerimiento a la empresa para que convirtiera los contratos en indefinidos o que los reconociera más bien, porque están celebrados en fraude de ley, y eso es lo que nos toca. La parte de los trabajadores es siempre la más débil y nos toca esperar. Hay ley, pero cuando la Justicia es lenta, deja de ser tal Justicia", ha concluido.