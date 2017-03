El Comité de Empresa exige el cierre de los locales que los Centros tienen alquilado en Marina Rubicón

El Comité de Empresa de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, solicita el cierre de forma inmediata, de los locales que se utilizan para hacer las figuras de la obra del Museo Atlántico y como punto de información en el Puerto Marina Rubicón.

Según manifiestan en nota de prensa, "hace meses denunciamos en Inspección de Trabajo, que estos locales, no contaban con ningún plan de evacuación y no reunían, ni reúnen los mínimos requisitos de la normativa de salud laboral y la ley de prevención de riesgos laborales 31/95, puesto que están llenos de productos tóxicos (aunque digan que son ecológicos), la atmósfera en ellos es irrespirable, con el polvillo que hay en suspensión, no hay un orden, todo está tirado por el suelo (herramientas, materiales, escombros, etc)". "Además del peligro que conlleva todo esto para los trabajadores/as, se pone en riesgo a personas que realizan cursos de buceo y pintura, no estando los locales acondicionados para ello", añaden.

Por último, señalan que "han convertido los Centros Turísticos en su propio cortijo y un ejemplo de ello, es que los cursos de pintura que se imparten semanalmente, por una persona que nada tiene que ver con los Centros, se hacen sin ninguna contraprestación económica para estos y sin ningún documento que autorice a esta persona a realizarlos."