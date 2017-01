Lanzarote tiene 3.062 empleados en el Cabildo y los ayuntamientos, un 5,5% más que en 2015

El empleo público en las entidades locales de Lanzarote aumentó un 5,5% el pasado año, pasando de 2.901 trabajadores en el Cabildo y los ayuntamientos en diciembre de 2015 a 3.062 en diciembre de 2016. Así lo reflejan los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), que incluyen los empleados del Cabildo, de los siete ayuntamientos de la isla, así como de los entes dependientes de estas administraciones. Es decir, aquellos en los que “la participación pública supera el 50%”.

Este estudio, que no tiene en cuenta el tipo particular de contrato, refleja significativas variaciones en los últimos años, y también en los últimos meses. Por ejemplo, en marzo de 2016, el empleo público local en Lanzarote subió con respecto al trimestre anterior, pero disminuyó un 7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Tres meses más tarde se registró una bajada, tanto respecto al trimestre anterior como al mismo periodo de 2015, situándose en 2.779 trabajadores, pero a partir de ahí empezó la subida. En septiembre había aumentado un 3,91 % con respecto a septiembre de 2016, situándose ya en 2.979 empleados públicos, y la misma tónica al alza se repitió en los últimos tres meses del año.

No obstante, el empleo público local en Lanzarote no se encuentra al nivel de una década atrás. Según el ISTAC, en diciembre de 2005 los siete ayuntamientos de la isla y el Cabildo sumaban 3.400 trabajadores públicos, frente a los 3.062 que computaban a finales del año pasado. Es decir, en diciembre de 2016 había un 9,94% menos de empleados públicos locales que once años antes.

Más de 3.800 empleados en diciembre de 2009

Pero 2005 no fue el año en el que las administraciones municipales contaron con un mayor número de empleados públicos en sus nóminas. Los datos del ISTAC señalan que fue en diciembre de 2009 cuando los siete ayuntamientos de la isla, el Cabildo y los entes dependientes llegaron a tener más empleados a su cargo: 3.824 concretamente.

El Instituto Canario de Estadística también ha analizado la evolución de la tasa de empleo público por cada 1.000 habitantes. En diciembre de 2005, antes de que se iniciase la crisis, esta tasa oscilaba en la isla, dependiendo de la administración en cuestión, entre los 9,1 trabajadores públicos por cada mil habitantes de Arrecife y los 36,2 de Yaiza.

En el caso de Arrecife, once años más tarde la tasa apenas ha experimentado cambios y se sitúa en 9,2 empleados públicos en esta administración local por cada mil habitantes. En Yaiza esta tasa ha caído hasta más de la mitad. De hecho, en diciembre de 2016 era de 17,4 trabajadores públicos por cada mil habitantes. Otro de los descensos más importantes lo ha experimentado el Consistorio de Tías, que ha pasado de contar con 18,4 funcionarios por cada mil personas a tener 11,2.

Nueve funcionarios por cada mil habitantes en el Cabildo

En Haría, la tasa ha descendido 5,9 puntos en este periodo y, según el último dato disponible, es de 18 trabajadores públicos por cada mil habitantes. En el Cabildo se ha pasado de 12,6 empleados por cada mil personas a 9,3; en Teguise de una tasa de 17,3 a 13,1; en San Bartolomé de 12,7 trabajadores públicos por cada mil habitantes a 11,8; y en Tinajo de una tasa de 23,2 a una de 21,1.

Por administraciones, el Cabildo insular y las entidades que dependen de él acumula el mayor número de trabajadores. En diciembre de 2016 la administración insular contaba con 1.330 empleados. Lejos, no obstante, de los 1.554 del mismo mes del año 2005 o de los 1.653 que llegó a sumar, según los datos del ISTAC, en diciembre de 2009. Le sigue en número el Ayuntamiento de Arrecife, con 524 empleados. En este caso, el Consistorio ha incorporado 37 empleados más respecto a diciembre de 2005. También a finales de 2009 alcanzó su cifra más alta, con 604 trabajadores contratados. El Ayuntamiento de Teguise tenía, por su parte, 281 trabajadores el pasado mes de diciembre, frente a los 273 de diciembre del año 2005.

En el caso de la administración municipal de San Bartolomé, en diciembre pasado tenía 216 trabajadores. Cifra ésta que apenas si supone variación con respecto a once años, cuando contaba con 220 empleados en nómina.

Descensos en Yaiza y Tías

Más cambios se han registrado en el Consistorio de Yaiza, que ha pasado de tener 319 empleados a 276 en ese mismo periodo. En el caso de Tías también se ha registrado una disminución, pasando de los 309 empleados públicos computados en diciembre de 2005 a los 224 de finales de 2016.

La administración municipal de Tinajo, por su parte, se mantiene prácticamente invariable en sus cifras, pasando de 122 a 121 empleados. No obstante, en estos once años ha tenido numerosos cambios y en diciembre de 2009 la plantilla de empleados públicos en Tinajo sumaba 231 personas, siempre según los datos del Instituto Canario de Estadística. Por su parte, Haría ha ‘perdido’ casi un 26% de la plantilla con la que contaba a finales de 2005. Así, de los 116 empleados públicos que ejercían su labor para el Ayuntamiento de Haría entonces, se ha pasado a 86 en diciembre de 2016.