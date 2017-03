Asolan presenta un programa para "mejorar el bienestar" de las camareras de piso

La Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan), junto a la consultora Birced Consulting y en colaboración con Antea Prevención, ha presentado este martes un paquete de medidas “dirigidas a mejorar el bienestar personal y profesional de las trabajadoras del departamento de pisos”. Colectivo éste, según han señalado desde Asolan, cuyo trabajo “requiere de esfuerzo físico y tiende a sufrir a largo plazo problemas de tipo muscular debido a la reiteración de determinados movimientos en sus rutinas”. En este paquete de medidas se incluyen cursos de bienestar profesional. El primero dará comienzo el próximo 15 de marzo de 8 a 10 horas y en él participará una quincena de empleadas.

"A priori no estamos de acuerdo con estas jornadas”, ha explicado a La Voz la portavoz de Las Kellys de Lanzarote (colectivo que aglutina a las camareras de piso), Myriam Barros. Y es que en su opinión, lo que necesitan estas trabajadoras “es una menor carga de trabajo y no un entrenamiento”. No obstante, ha reconocido que algunas integrantes de Las Kellys participarán en estas jornadas para conocer “en qué consiste el programa y de qué temas se habla”.

Por su parte, en la jornada de presentación del programa la presidenta de Asolan, Susana Pérez, ha indicado que “el bienestar y la salud de los trabajadores de los establecimientos turísticos es también el bienestar de nuestras empresas”. En este sentido ha añadido que “si el personal es importante en cualquier organización, lo es más aún en una empresa de servicio, y tiene un papel muy relevante en la buena marcha de nuestro principal motor económico: el turismo”.

"Sacar partido de los movimientos habituales"

Según han señalado desde Asolan, el programa es fruto del estudio en profundidad realizado por la consultora Birced Consulting, responsable de este método innovador en Canarias que incluye “técnicas exclusivas, diseñadas por un equipo de monitores profesionales, osteópatas, fisioterapeutas y nutricionistas que enseñan a sacar partido de los movimientos habituales en cada puesto de trabajo, y en vez de ser un factor de riesgo y lesiones, les damos pautas para que lo conviertan en un ejercicio saludable y positivo para su bienestar”.

El método desarrollado, según han indicado, consiste en transformar el esfuerzo físico de las empleadas, y del personal de limpieza, “en un entrenamiento que permitirá reducir las lesiones músculo-esqueléticas derivadas del trabajo que desempeñan”. Este método se ha desarrollado también para otros departamentos y otros trabajadores.

La jornada de presentación ha estado dirigida no solo a este colectivo sino también a las gobernantas, a directivos, responsables de los departamentos de recursos humanos de las empresas hoteleras y representantes de los sindicatos. Además se ha dedicado media hora a mostrar parte del método a las participantes.

Convenio de Hostelería

Asimismo, Pérez ha explicado que en el marco del nuevo convenio provincial de Hostelería de Las Palmas 2016-2019, rubricado con UGT y CCOO, se ha alcanzado un compromiso para constituir una comisión para el análisis de la situación laboral de los trabajadores del sector para mejorar su bienestar.

“La patronal y los sindicatos debemos trabajar juntos para alcanzar un cambio en la cultura actual. Es preciso adaptar el trabajo a las personas y no al revés. Hay que cambiar la rentabilidad del trabajo y hacer más visible a un colectivo que no se valora lo suficiente”, ha reclamado el representante de UGT en Canarias para la Hostelería y el Turismo, Francisco González.