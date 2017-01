El presidente de la Asociación del Taxi de Arrecife reclama unidad para lograr que puedan operar en toda la isla

Son conscientes de que el turismo es el gran motor económico de Lanzarote y que, por tanto, hay que cuidarlo al máximo. El presidente de la Asociación del Taxi de Arrecife, Manuel Guillén, apela a la unidad del colectivo al que representa, ante los cambios que supondrá la reforma de la Ley 13/2007, de Ordenación del Transporte en Canarias. “Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a poner de acuerdo y no precisamente a favor nuestro”, señala. Para Guillén uno de los problemas prioritarios que deben solucionarse es que los taxistas puedan trabajar en cualquier municipio, sea o no el suyo. De esta forma, en opinión de Guillén, se evitaría, por ejemplo, que haya colas y largas esperas de usuarios en el aeropuerto.

“Lo que no podemos hacer es seguir maltratando al turismo. Es de lo cual vivimos y no tenemos derecho a hacer esperar a ningún usuario del taxi”, reflexiona Guillén. El responsable de la Asociación del Taxi de la capital hace autocrítica: “los taxistas, yo el primero, somos muy egoístas. Estamos pensando que el taxi de nuestro municipio no cargue en un municipio que no es el nuestro”.

Pero Guillén advierte de que hay que tener en cuenta que los tiempos han cambiado. En esa línea señala que los taxis ya no van a tener “el monopolio” al existir otro tipo de empresas que están trabajando en ese mercado y se refiere a una posible liberalización del mismo cada vez más cercana. Y es que apunta que “la modalidad de transporte que viene ahora es otra, los medios de transporte van a trabajar en cualquier punto en Lanzarote y los taxistas no van a poder hacer nada. Vamos de ser los responsables de que dejar esas puertas abiertas para que cualquier medio de transporte se implante en Lanzarote y nosotros no podamos hacer nada”.

Situación "tercermundista"

Para el responsable de la Asociación de Taxis por ello es necesario, sí o sí, que cambie la normativa y que se permita que los taxistas puedan operar libremente en toda la isla dando un mejor servicio así al usuario. “Hoy en día creo que es tercermundista, como usuario del taxi, que yo necesite un medio de transporte y no me puedan recoger por la normativa”, ha apuntado en Radio Lanzarote-Onda Cero. En este sentido, ha manifestado que “las autoridades tendrán que corregir” la norma y que el propio colectivo tendrá que “presionarlas” para que lo hagan. Guillén se ha mostrado confiado en conseguir, si los propios interesados se ponen de acuerdo, que la Dirección General de Transportes “solucione” este problema.

Por otra parte, Guillén ha calificado el ejercicio que acaba de finalizar como un “año bastante bueno” para el sector en Arrecife. Eso tras tres años de crisis muy dura, según la ha descrito, especialmente “en la capital”. Resultados que, según afirma, se han ganado “a pulso”, a fuerza de “profesionalizarse”, “tomarse en serio la profesión y demostrar que es un medio de transporte muy barato”.

Y a pesar de mostrarse “contento por el movimiento que han tenido los ciudadanos de Arrecife cogiendo el taxi”, por la subida experimentada en cuanto al número de usuario, no ha ocultado su inquietud porque 2016 se haya cerrado con una bajada respecto al año anterior en cuanto a la cifra de cruceros y cruceristas que han llegado a Lanzarote.