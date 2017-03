Yael Peña, de niño "Cola Cao" a estrella del surf

Muchos le conocerán como ‘el niño del ColaCao’ porque en 2010 salió del anonimato protagonizando el anuncio de dicha marca bajo el lema ‘que sea pequeño no significa que pueda hacer grandes cosas’. Siete años después, esas palabras volvieron a tener eco mediático a nivel nacional porque ese chico de melena rubia, que exhibió parte de sus habilidades en un skate en El Hormiguero, se proclamó el pasado mes de diciembre campeón de Europa en la modalidad de surf sub 16 en las aguas de Anza, playa de Agadir (Marruecos).

La promesa canaria empieza a confirmarse, pero lo conseguido hasta la fecha es solo un pequeño paso hacia el sueño de competir algún día en el circuito profesional y por qué no pelear por el primer puesto del WSL como hacen surferos del nivel de Gabriel Medina, Kelly Slater, Mick Fanning o John John Fiorence, a los que las cuotas deportivas les sitúan como los favoritos en las apuestas para terminar al final de la temporada en lo más alto de la de la general.

Moldea su talento en Punta del Diablo

Actualmente, Yael participa en la liga júnior y no será hasta que cumpla 18 años, ahora tiene 17, y si los resultados le siguen acompañando cuando pueda dar el salto. Su vida no sigue la rutina habitual de un chaval de su edad que a las 08:00 de la mañana debería estar sentado en el pupitre de una clase de 1º de Bachillerato. Estudia el curso que le corresponde, pero lo hace a distancia en horarios distintos a la mayoría porque a primera hora empiezan sus entrenamientos en Punta del Diablo (Tenerife), donde reside ahora, buscando una mayor variedad de olas de las que le ofrecían El Quemao y La Santa en la isla de Lanzarote donde vino a vivir con 4 años.. Cuando no se ejercita en el agua, lo hace en lo físico y si el tiempo se lo permite se sube a la tabla de skate a modo de hobbie.

Y en ese continuo crecimiento que se le augura, tal vez algún día represente a España en los Juegos Olímpicos. El surf estará Tokio 2020 y la idea es que siga en la carta olímpica en futuras ediciones con ayuda de la ola artificial, que tendrá ya un primer spot nacional en Mongat (Barcelona). Yael forma parte, junto al vasco Iker Amatriain, de una nueva hornada de surfistas que puede abrirse paso en una disciplina sin grandes referentes en el circuito en los que fijarse, más allá de Aritz Aramburu. En palabras de Carlos García, presidente de la Federación Española de Surf, hay cantera como para romper moldes y soñar con que el surf pueda dar una alegría más pronto que tarde a nivel olímpico, como para emular un logro similar al de Carolina Marín con el bádminton.