La UD Lanzarote se mete en la lucha por el play off tras ganar al Arucas CF (3-1)

Fotos: Sergio Betancort

La UD Lanzarote sabía de la importancia del encuentro ante el Arucas CF, y con la necesidad de sumar los tres puntos para seguir en la pelea por jugar la fase de ascenso a la Segunda División “B”. Los rojillos abrieron el marcador en la primera parte, transformando Quintero un lanzamiento de penalti. En la segunda mitad, Quintero aumentaba las diferencias y Ayoze Pérez ponía la sentencia. El Arucas maquilló el resultado final con el tanto de Marrero.

La UD Lanzarote se hizo con el control del juego desde el inicio del encuentro, topándose con un rival que se defendía con orden sobre el terreno de juego. Apenas ocho minutos tardó el cuadro local en generar su primera acción de peligro. Raúl Fernández con un disparo desde el vértice izquierdo del área mandaba la pelota al larguero de la portería defendida por Roque.

La acción que desniveló el marcador a favor de la UD Lanzarote se produjo en el minuto 14. Borja Vera metía un balón entre líneas para que Quintero se internara en el área por la parte izquierda, siendo derribado el delantero rojillo por el guardameta Roque. El colegiado señalaba la pena máxima, siendo Quintero el que ejecutaba el penalti y el que establecía el 1-0.

A raíz del gol las fuerzas se igualaron sobre el terreno de juego. La UD Lanzarote no terminaba de controlar el partido, sobre todo en la zona ancha en la que perdía muchos balones. La mayor parte de las acciones de los rojillos morían en las inmediaciones del área y el Arucas no era capaz de acercarse con peligro a los dominios de Agoney.

La primera parte concluyó con dos claras ocasiones para el Arucas CF, mandando los grancarios dos balones al larguero. El primero en el minuto 42 por medio de Dailos y el segundo en el minuto 44, tras un mal despeje de la defensa local, rematando Kilian al travesaño. Con el marcador de 1-0 se llegaba a la conclusión de los primeros 45 minutos de encuentro

El segundo período comenzó con ocasiones para los dos equipos. El primero en disponer de una inmejorable ocasión fue el equipo local, con un remate de cabeza de Quintero que se perdió por arriba del larguero. La respuesta del Arucas llegaba apenas dos minutos más tarde, con una internada de Arroyo por la parte izquierda, y su remate se fue cerca de la base del palo.

Cuando peor lo estaba pasando la UD Lanzarote por el empuje del Arucas, llegaba el segundo gol de los locales. Borja Vera controlaba un balón en el interior del área, ponía un medido pase para su compañero Quintero y éste sólo la tuvo que empujar al fondo de las mallas.

Y la sentencia llegaba apenas cuatro minutos más tarde con un perfecto contragolpe de la UD Lanzarote. Borja Vera se internó por la banda izquierda, sacaba un centro al segundo palo y Ayoze controlaba el balón para rematarlo al fondo de las mallas.

Ayoze Pérez no pudo continuar sobre el terreno de juego, volviendo a tener molestias en uno de lostobillos y teniendo que dejar su puesto a Brad. También en los minutos finales del partido se produjo el regreso de Toñito, jugador que llevaba casi tres meses fuera de los terrenos de juego por una lesión.

En la recta final del encuentro llegaba el gol del Arucas CF. Marrero controlaba un balón a la espalda de la defensa de la UD Lanzarote, remataba de primeras y sorprendía al guardameta Agoney. No hubo tiempo para más y con el marcador de 3-1 se llegaba al final del partido.

Un triunfo que permite a la UD Lanzarote sumarse a la lucha por el cuarto puesto de la clasificación, situándose a tres puntos de la zona de play off de la Tercera División. Los rojillos vuelven a jugar la semana que viene como locales, recibiendo la visita de la UD Las Palmas Atlético, líder intratable de la categoría.





Ficha Técnica

UD Lanzarote (3): Agoney, Raúl Fernández, Miñano, Pele, Fran Gil, Marcos Cabrera (Jeremy 68), Ayoze (Brad 78), Kennedy, Rosmen, Borja Vera (Toñito 83) y Quintero. Entrenador: Adolfo Pérez

Arucas CF (1): Roque, Pablo, Arroyo, Toba, Marrero, Gago, Iván, Kilian, Dailos (Ivi 71), Omar (Jorge 77) y Pedro (Alex 71). Entrenador: José Juan Almeida

Goles

1-0: minuto 15, Quintero de penalti

2-0: minuto 62, Quintero

3-0: minuto 66, Ayoze Pérez

3-1: minuto 88, Marrero

Árbitros: Alexis Javier Vega Pérez, asistido en las bandas por Héctor Ramos Cabrera y Aridane Granado Moreno. Amonestó a Quintero por parte de la UD Lanzarote y a Roque, Marrero y Gago por parte del Arucas CF

Incidencias: Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 250 espectadores. Partido correspondiente a la 27º jornada de la Tercera División. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Ryan y Jamie, ex jugadores de la UD Lanzarote.