La UD Lanzarote gana al Unión Viera y se acerca al play off de la Tercera División (2-1)

Fotos: Sergio Betancort

La UD Lanzarote sumó en la mañana del domingo una trabajada victoria ante el Unión Viera y que le permite acercarse a la zona de play off de la Tercera División. Los rojillos se adelantaron en el marcador por medio de Marcos Cabrera. Empataba Héctor "Choco" en el inicio de la segunda parte y Javi Betancort anotaba el gol de la victoria. Sufrió la UD Lanzarote en los minutos finales del choque, jugando con un jugador menos por la expulsión de Krispy.

Los primeros minutos del encuentro fueron de tanteo, con dos equipos que se estudiaban sobre el terreno de juego. El primero aviso lo dio el Unión Viera en el minuto 7. Arana en el interior del área picó la pelota para la llegada de Cristian Barrios, y el disparo de éste se marchaba por arriba del larguero de la portería defendida por Alejandro.

La respuesta de la UD Lanzarote llegaba en forma de gol en el minuto 18. Rosmen desde la banda izquierda, cedió a la frontal del área donde se encontraba Marcos Cabrera y el disparo del centrocampista, después de pegar en la base del palo, se alojaba en el fondo de las mallas de la portería defendida por Alejandro.

El gol le dio bastante tranquilidad al juego que trataba de desarrollar la UD Lanzarote sobre el terreno de juego. El centro del campo de los rojillos se había hecho con el control del juego, no permitiendo que el Unión Viera se acercara con peligro.

En el minuto 26, lo intentó Kennedy con una internada por la izquierda, siendo el guardameta Alejandro el que evitaba el segundo gol de los locales. Quintero no pudo aprovechar el rechace del portero. Los minutos transcurrieron sin que se produjera nada reseñable y con el marcador de 1-0 se llegaba a la conclusión de la primera parte del choque.

La segunda parte comenzaba de manera inmejorable para los intereses del Unión Viera, logrando el empate en el minuto 3 de la reanudación. Héctor "Choco" protagonizó una excelente jugada por la banda derecha, se marchó de los tres defensores que le salieron al paso, puso la pelota junto a la base del palo, haciendo inútil la estirada del guardameta Alejandro.

El Unión Viera estuvo mejor en los primeros minutos de la segunda parte e incluso los jugadores de Ángel Luis Camacho pudieron lograr el 1-2 en el minuto 54. El juvenil Arana le ganó la espalda a Fran Gil, se plantó en el interior del área y fue Alejandro el que salvaba en el mano a mano.

La UD Lanzarote se adelantaría en el marcador en el minuto 56. Borja Vera ganó la línea de fondo por la parte izquierda, sacando un centro medido al segundo palo, y allí estaba Javi Betancort para mandar el esférico al fondo de las mallas.

Tras el gol, los locales introdujeron algunos cambios, retirando a Fran Gil y retrasando la posición de Javi Betancort. El Unión Viera le estaba ganando la espalda al central de la UD Lanzarote, y desde el banquillo se reaccionó a tiempo para cortar una de las vías de ataque del equipo rival.

A balón parado pudo empatar el Unión Viera en el minuto 72. Cristian Barrios ejecutó una falta desde la frontal del área, Alejandro tocó el esférico con la punta de los dedos y se acabaría estrellando el balón en el larguero de la portería. Posteriormente, tuvo la UD Lanzarote la sentencia en el minuto 76, cuando Toñito intentó una vaselina sobre el portero Alejandro y fue un defensa el que le arrebató el balón.

Los rojillos tuvieron que afrontar los minutos finales del choque con un jugador menos sobre el terreno de juego. Fue expulsado el lateral Krispy por retrasar el saque de banda en dos ocasiones. El lateral vio las dos cartulinas amarillas en menos de un minuto, ante las protestas de los locales que no entendían la rigurosidad del colegiado. Hasta seis minutos añadió el árbitro a la segunda parte del partido, minutos de agobio para la UD Lanzarote para mantener la escueta ventaja que tenía en el marcador.

La victoria permite a la UD Lanzarote colocarse a cuatro puntos del cuarto clasificado, posición que ocupa en la actualidad la UD Ibarra y equipo que esta semana cayó derrotado ante el CD Vera. Los rojillos viajan la próxima semana a Tenerife para enfrentarse a la UD Las Zocas.

Ficha Técnica

UD Lanzarote (2): Alejandro, Krispy, Javi Navarro, Javi Betancort, Fran Gil (Javi Melián 57), Mascos Cabrera, Ayoze (Toñito 73), Kennedy, Rosmen, Borja Vera y Quintero (Brad 82). Entrenador: Adolfo Pérez

Unión Viera (1): Alejandro, Miguel Ángel (Alex Expósito 85), Azael, Kevin Pérez, Ramón, Joel, Samuel (Xiraxi 76), Julio Báez (Soto 63), Arana, Barrios y Héctor. Entrenador: Ángel Luis Camacho

Goles

1-0: minuto 18, Marcos Cabrera

1-1: minuto 48, Hector

2-1: minuto 56, Javi Betancort

Árbitros: Aníbal Jiménez Suárez, asistido en las bandas por Cristo Atamán Jurado Montes y Rodrigo Suárez Martínez. Fue expulsado con doble cartulina amarilla Krispy en el minuto 81 y con roja directa Goro Martín, entrenador de porteros, en el minuto 90, ambos por parte de la UD Lanzarote. Amonestó a Quintero y Fran Gil por parte de la UD Lanzarote y a Joel,Arana y Héctor por parte del Unión Viera.

Incidencias: Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 300 espectadores.. Partido correspondiente a la 33º jornada del grupo canario de la Tercera División. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Carlos Cabrera, ex directivo del CD Tahíche, Israel Feo, ex jugador del CD Lomo, y Francisco González, ex presidente del CL Arrecife, fallecidos recientemente.