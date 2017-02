Los triples del Movistar Estudiantes no dan opciones al Aloe Plus Lanzarote Conejero (91-82)

Intenso encuentro el disputado por el Aloe Plus Lanzarote Conejero ante el Movistar Estudiantes en la noche del sábado, choque que recuperaban ambos equipos después de ser aplazado en el mes de diciembre. El conjunto madrileño salió victorioso del encuentro, rival que se mostró muy cómodo sobre la cancha de juego a lo largo de todo el partido. Una derrota inesperada y de la que se debe reponer el Aloe Plus Lanzarote Conejero, equipo que en la tarde de este domingo vuelve a jugar ante el Lujisa Guadalajara Basket.

El partido dio comienzo con mucha igualdad en el marcador. Un acertado juego interior por parte del Aloe Plus Lanzarote Conejero frente a buenas lecturas individuales de los jugadores locales, provocaban pocas diferencias entre los rivales y auguraban un intenso desarrollo del encuentro. El Movistar Estudiantes se mostró muy cómodo desde la línea de triple, de los 17 anotados en el encuentro ocho fueron en este período. El Aloe Plus Lanzarote Conejero pudo hacer frente en los primeros minutos, pero a falta de dos para el final del cuarto y con un ajustado 26-23 en el marcador, el Movistar Estudiantes conseguía una ventaja de 13 puntos, anotando cuatro triples y dejando el resultado al final del cuarto de 40-27.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero no bajó los brazos y jugó un segundo período mostrando todas sus armas. Así lograba acortar distancias en el marcador, con un acertado juego en equipo el segundo período llegó a su ecuador con tan sólo cinco puntos de diferencia (46-41). El Movistar Estudiantes que sólo había logrado seis puntos (dos triples del canterano Pablo Suárez) frente a los 14 del equipo “naranja”, se vio obligado a parar el partido con un tiempo muerto que resultó bastante acertado. Tras las indicaciones desde el banquillo, el Movistar Estudiantes conseguía sumar 13 puntos, pero aún así el segundo cuarto lo ganaba el equipo visitante con un 19-22. De esta forma, el partido aún no estaba resuelto y el marcador al descanso mostraba una diferencia de 10 puntos (59-49).

En el tercer cuarto siempre se mantuvo la diferencia de los diez puntos. En este período, el tiro exterior se decantaba del lado del Aloe Plus Lanzarote Conejero, que lograba meterse en el encuentro al anotar tres triples de los siete que anotaba en el partido. Nuevamente el equipo visitante conseguía ganar el período, aunque la gran ventaja obtenida por el Movistar Estudiantes en el primer cuarto los mantenía a salvo en el marcador (72-64).

El Aloe Plus Lanzarote Conejero quería sumar una victoria y lo estaba demostrando. Nuevamente el acertado tiro exterior del Movistar Estudiantes mermaba las opciones de los lanzaroteños. Con rápidos contraataques, varios robos con una defensa zonal 2-3 y el acierto en los tiros libres, el equipo visitante no dejó de intentarlo. Cuatro triples del Movistar Estudiantes no permitieron recortar las diferencias, dejando el marcador final con un 91-82.

No hay tiempo para las lamentaciones en la plantilla del Aloe Plus Lanzarote Conejero, y en el mediodía de este domingo se desplaza a Guadalajara para disputar un nuevo encuentro de la Liga EBA de Baloncesto. A partir de las 18:00 horas (horario peninsular), los jugadores dirigidos por Iván Fernández se miden al Lujisa Guadalajara Basket.

Ficha Técnica

Movistar Estudiantes (91): Alex Tamayo (5), Diego González (18), Andriy Grytsak (4), Bernat Vanaclocha (7) y Jorge Díaz (13) -quinteto inicial- DiegoAlderete (3), José María Fernández (0), Pietras Bartlomiej (0), Pablo Suárez (23), Javier March (0), Víctor Martínez (18) y Jaime Azofra (0)

Aloe Plus Lanzarote Conejero (82): Karl Niama (10), Jonathan Bosa (5), Kennedy Eubanks (10), Cameron Vines (19) y Cécimo Armas (17) -quinteto inicial- Raúl Rodríguez (3), Amaurys Robles (4), Pamor Diene (10) y Adrián Montes (4)

Parciales: 40-27, 59-49 (descanso) 72-64, 91-82 (final)

Árbitros: Israel Chacón Blazquez y Alejandro Gómez Duque. Sin eliminados

Incidencias: Pabellón Antonio Magariños. Partido correspondiente a la 12º jornada de la Liga EBA de Baloncesto.