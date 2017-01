Se reanudó la competición en la Liga EBA de Baloncesto y con buenas noticias para el Aloe Plus Lanzarote Conejero. El cuadro dirigido por Iván Fernández sumó en la noche del sábado la quinta victoria de la temporada y que le permite seguir alejándose de los puestos peligrosos de la clasificación. El Aloe Plus Lanzarote Conejero llevó siempre la iniciativa, siendo en la parte final de la primera parte cuando comenzó a abrir la brecha en el marcador. El trabajo defensivo de todo el equipo fue una de las claves para apuntarse la victoria ante el NCS Alcobendas por 87 a 74.

Desde el inicio del encuentro fue el Aloe Plus Lanzarote Conejero el que se hizo con la iniciativa del juego y del resultado. Unos primeros minutos que estuvieron marcados por el intercambio de canastas y diferencias muy cortas. El NCS Alcobendas se ponía por primera vez por delante en el marcador en el minuto 4, anotando Alejandro Fortes dos lanzamientos de tiros libres (9-11). Reaccionaba el Aloe Plus Lanzarote Conejero con un triple de Cécimo Armas y un robo de balón de Cameron Vines que ponían el 18 a 15. A la conclusión del primer cuarto se llegaba con el marcador de 22 a 21.

Ninguno de los dos equipos lograba despegarse en el marcador en los primeros minutos del segundo cuarto. La defensa del Aloe Plus Lanzarote Conejero tenía la lección bien aprendida y trataban de incomodar a Héctor Jiménez, jugador que acababa la primera parte con sólo 8 puntos. Un triple de Alberto Martín empataba el partido y obligaba al técnico local a solicitar un tiempo muerto. Tras las instrucciones de Iván Fernández en el banquillo, reaccionaba el Aloe Plus Lanzarote Conejero anotando dos triples por medio de Jonathan Bosa y Karl Niama.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero comenzaba a noquear la defensa del NCS Alcobendas, solicitando José Antonio Ramírez un tiempo muerto. El acierto en el lanzamiento exterior y las penetraciones de Cameron Vines, pusieron la ventaja cerca de los diez puntos. La nota negativa de este cuarto fue la tercera falta personal cometida por Karl Niama. Al descanso del partido se llegaba con el marcador de 48 a 43.

En la segunda parte siguió el Aloe Plus Lanzarote Conejero con el mono de trabajo puesto y no dejando que el NCS Alcobendas se acercara en el marcador. Los madrileños comenzaban a tener problemas en el juego interior, cometiendo Aleksandar Antic la cuarta falta personal en el tercer período del choque. Las rotaciones de banquillo apenas se notaban en el juego del Aloe Plus Lanzarote Conejero, destacando la aportación de Pamor Diene que acabó el partido con un doble-doble con 15 puntos y 12 rebotes. El tercer cuarto concluyó con el resultado de 72 a 64.

El NCS Alcobendas no arrojaba la toalla con tanta facilidad, no dejando que el Aloe Plus Lanzarote Conejero se pudiera confiar y siendo los locales los que mantenían las diferencias a su favor. El triple anotado por Cécimo a falta de seis minutos para el final del partido casi finiquitaba el choque (80-72). El Aloe Plus Lanzarote se mostró acertado en el lanzamiento exterior, anotando nueve triples en este partido, cuatro de ellos por medio de Cécimo Armas.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero fue abriendo la brecha en el marcador en los minutos finales del partido. Los jugadores del cuadro madrileño fueron perdiendo los nervios con el paso de los mimutos y sólo el acierto de Héctor Jiménez, anotando varios triples, los mantenía con vida en el partido. Con el resultado de 87 a 74 se llegaba a la conclusión del partido.

Trabajada victoria la lograda por el Aloe Plus Lanzarote Conejero, siendo el quinto triunfo que logra el cuadro lanzaroteño en la presente temporada y que le permite seguir alejándose de los puestos bajos de la clasificación de la Liga EBA. Sin tiempo para el descanso, el Aloe Plus Lanzarote Conejero ya piensa en el encuentro del próximo miércoles ante el HM Torrelodones, partido correspondiente a la undécima jornada. Un partido que se jugará a partir de las 20:00 horas en la Ciudad Deportiva Lanzarote.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (87): Karl Niama (9), Jonathan Bosa (6), Kennedy Eubanks (15), Cameron Vines (13) y Cécimo Armas (15) -quinteto inicial- Amaurys Robles (6), Juan Vivas (0), Fran Suárez (2), Pamor Diene (15), Alejandro Viera (5), Junior Herrera (0) y Carlos Becerra (1). Entrenador: Iván Fernández

NCS Alcobendas (74): Héctor Jiménez (19), Alberto Martín (6), Nicolás Bermúdez (6), Alejandro Fortes (12) y Francisco Elgue (7) -quinteto inicial- Luis de la Peña (8), Aleksandar Antic (5), Gabriel Gómez (9), César Camara (2), Daniel Trachsel (0). Entrenador: José Antonio Ramírez

Parciales: 22-21, 48-43 (descanso) 72-64, 87-74 (final)

Árbitro: Nicolás Murillo Khon e Iván Sánchez Pérez. Eliminado Alberto Martín por parte del NCS Alcobendas con cinco faltas personales.

Incidencias: Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 400 espectadores. Partido correspondiente a la 14º jornada del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto