El tiro exterior de La Roda dinamitó las opciones del Aloe Plus Lanzarote Conejero (86-66)

El Aloe Plus Lanzarote Conejero se desplazó a La Roda (Albacete) para disputar el último encuentro de la primera vuelta de la competición, con mucho que ganar y poco que perder. El conjunto entrenado por Iván Fernández recuperó su mejor juego y fue capaz de poner contra las cuerdas a la Fundación Globalcaja La Roda durante muchos minutos del partido. En la segunda parte, el acierto en el lanzamiento exterior de La Roda acabó con las opciones del Aloe Plus Lanzarote de conseguir algo positivo en este desplazamiento.

El partido comenzaba de la mejor manera para los intereses del Aloe Plus Lanzarote Conejero. El equipo entrenado por Iván Fernández llevaba la iniciativa en el juego y en el marcador. Cameron Vines y Kennedy Eubanks, eran los encargados de llevar el peso del ataque del Aloe Plus Lanzarote Conejero y la defensa de la Fundación Globalcaja La Roda no lograba pararlos. Con el resultdo de 17 a 19 se llegaba a la finalización de los primeros diez minutos de juego.

La Fundación Globalcaja La Roda comenzaba a reaccionar en el segundo cuarto del partido, apoyado por un público que no dejaba de animar y que le daba calor al frío ambiental que había en la cancha de juego. El Aloe Plus Lanzarote Conejero sufrió varias pérdidas de balón al final del segundo cuarto, circunstancia que fue aprovechada por los locales para despegarse en el marcador. Los albaceteños lograban una ventaja de 6 puntos a la finalización del segundo cuarto (42-36).

El Aloe Plus Lanzarote Conejero no iba a arrojar la toalla con tanta facilidad y se volvía a meter en el encuentro en los primeros minutos. Los lanzaroteños lograban un parcial de 3-8 en los primeros minutos del tercer cuarto, reduciendo la diferencia a la mínima expresión. Momento a partir del cual comenzó a funcionar el lanzamiento exterior de la Fundación Globalcaja La Roda, no logrando el Aloe Plus Lanzarote Conejero mantener el ritmo de anotación.

Con el marcador de 63-54 comenzaba el último cuarto del partido, período en el que la Fundación Globalcaja La Roda seguia abriendo la diferencia en el marcador. El la segunda parte el equipo manchego tuvo un acierto en el lanzamiento de triples del 50%, destacando la aportación de Agustín Morales, nuevo fichaje de La Roda y que anotaba los cinco triples que intentó.

Derrota por 86 a 66 del Aloe Plus Lanzarote Conejero, diferencia de 20 puntos que en realidad no refleja lo igualado que estuvo el encuentro durante buena parte del mismo. El equipo lanzaroteño sigue ocupando la duodécima posición de la clasificación con un balance de 5 victorias y 9 derrotas, teniendo aún pendiente un encuentro ante el Movistar Estudiantes.

El próximo sábado el Aloe Plus Lanzarote Conejero viaja a Madrid para enfrentarse al Viten Fuenlabrada, equipo que ocupa la última posición de la clasificación y siendo un rival directo en la lucha por evitar el descenso. Los madrileños han realizado varios fichajes para pelear por la permanencia en la segunda parte de la temporada. El encuentro se jugará a partir de las 17:30 horas en el Pabellón Fernando Martín.

Ficha Técnica

Fundación Globalcaja La Roda (86): De Angelo Janell (5), Christopher Samson (14), NormalRey (14), Michel Diagoye (17) y Manuel José Blazquez (8) -quinteto inicial- Arturo Fernández (11), Manuel Mije (2), Jairo Fernández (0), Manuel Aroca (0), Javier Hernández (3), Agustín Morales (17).

Aloe Plus Lanzarote Conejero (66): Cameron Vines (14), Kennedy Eubanks (16), Jonatan Bosa (5), Karl Niama (4) y Cécimo Armas (7) -quinteto inicial- Amaurys Robles (6), Pamor Diene (5), Cristian Etcheverry (2), Alejandro Viera (7).

Parciales: 17-19, 42-36 (descanso) 63-54, 86-66 (final)

Árbitros: Álvaro Martínez de Marcos y Miguel Ángel Ungría Lasierra. Eliminado Karl Niama con cinco faltas personales en las filas del Aloe Plus Lanzarote Conejero

Incidencias: Pabellón Juan José Lozano Jareño. Partido correspondiente a la 15º jornada de la Liga EBA de Baloncesto.