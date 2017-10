Una soberbia segunda parte le da la victoria al Aloe Plus Lanzarote Conejero ante el Casvi (80-79)

Las buenas sensaciones mostradas en los dos primeros encuentros de la temporada se tenían que traducir en victorias para el Aloe Plus Lanzarote Conejero. El partido ante el Eurocolegio Casvi no fue nada fácil para el cuadro lanzaroteño, viéndose con una desventaja de 17 puntos en la primera parte y remontando el choque en la segunda mitad. El final del partido fue de infarto, anotando Raúl Rodríguez el tiro libre que le daba la victoria a su equipo por un apretado 80-79.

Había ganas de volver a disfrutar de la Liga EBA en la Ciudad Deportiva Lanzarote, respondiendo el público a la llamada del Aloe Plus Lanzarote Conejero. Un primer cuarto de tanteo entre los dos equipos, aunque no se encontraba cómodo sobre la cancha de juego el equipo local. El Aloe Plus Lanzarote Conejero no cerraba el rebote defensivo, dejando que el Eurocolegio Casvi tuviera segundas opciones. Un cuarto que concluyó con un triple de Alfonso Ortiz para poner el 17-26 en el marcador.

El segundo cuarto comenzaba con un parcial de 0-6 a favor de los madrileños (17-32). Cinco minutos tardó en anotar el Aloe Plus Lanzarote Conejero en este período, siendo Raúl Rodríguez el que rompía la sequía de su equipo al anotar un triple. El parcial 5-0 de los locales fue rápidamente parado por el técnico visitante, solicitando un tiempo muerto José Antonio Sánchez. Tras el tiempo muerto, el Eurocolegio Casvi ponía la máxima diferencia en el marcador, con una ventaja de 17 puntos (22-39). Se metió el Aloe Plus Lanzarote Conejero en el encuentro, marchándose al descanso con una desventaja de doce puntos (31-43).

La dinámica de juego del Aloe Plus Lanzarote Conejero cambió de manera radical en la segunda parte. Los jugadores de Samuel Sosa saltaron a la cancha de juego enchufados, logrando un parcial de 7-0 en el primer minuto de juego (38-43). El público comenzaba a llevar en volandas a los jugadores locales, aunque éstos no lograban darle la vuelta al resultado. Un triple de Elvis Pereira ponía al Aloe Plus Lanzarote Conejero dos puntos abajo y al final del cuarto se llegaba con el marcador de 56-57.

En el inicio del último cuarto, Amaurys Robles anotaba una canasta para poner después de muchos minutos al Aloe Plus Lanzarote Conejero por delante en el marcador (58-57). Intercambio de canastas de uno y otro equipo en este período, logrando el Eurocolegio Casvi una ventaja de cuatro puntos que encendieron las alarmas en el cuadro local (67-71). Twymond Howard con dos canastas y Jarad Scott con un triple, cogieron las riendas del ataque de su equipo, y ponían el 79-73 en el marcador.

El Eurocolegio Casvi vendió muy cara su derrota y no bajó los brazos en ningún momento. Los triples de Eduard Montiel y Alfonso Ortiz, volvían a poner la igualada a falta de 24 segundos para el final del partido (79-79). Raúl Rodríguez dispuso de dos tiros libres, anotando sólo uno de los lanzamientos y dejando que el Eurocolegio Casvi tuviera la última acción de ataque. El intento de canasta de Alfonso Ortiz daba el aro y el balón se perdía por la línea de fondo. Restaban tres décimas y los madrileños sólo podían buscar una jugada para palmear el balón, acción que fue defendida perfectamente por los locales.

Primera victoria de la temporada del Aloe Plus Lanzarote Conejero, logrando un sufrido triunfo ante el Eurocolegio Casvi. Raúl Rodríguez, con 21 puntos, volvió a ser el máximo anotador del equipo lanzaroteño, y en la faceta reboteadora Andrej Tomic capturó 12 rebotes bajo los aros. En la próxima jornada el Aloe Plus Lanzarote Conejero viaja a Tenerife para enfrentarse al Náutico Tenerife, en el que será el primer derbi canario de la temporada en la Liga EBA.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (80): Raúl Rodríguez (21), Twymond Howard (10), Andrej Tomic (14), Jarad Scott (10) y Cécimo Armas (6) -quinteto inicial- Amaurys Robles (2), Javier Herrero (8), Adrián Montes (6), Elvis Pereira (3), Howie Roka (-), Cristian Echeverry (-) y Abraham Romero (-). Entrenador: Samuel Sosa

Eurocolegio Casvi (79): Guillermo González (13), Eduard Monriel (22), David Monjas (0), Bassouri Gueye (10) y Mikel Thiep (8) -quinteto inicial- Adrián García (0), Alfonso Ortiz (17), Alberto Ramón (5), Octavio Cuenca (-), Eduard Gomez (4), Mario Ortega (0). Entrenador: José Antonio Sánchez

Parciales: 17-26, 31-43 (descanso) 56-57, 80-79 (final)

Árbitros: Cristian Meira y Julio Rijo. Fue eliminado Alberto Ramón por parte del Eurocolegio Casvi con cinco faltas personales.

Incidencias: Pabellón Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 400 espectadores. Partido correspondiente a la 3º jornada de la Liga EBA de Baloncesto. Encuentro patrocinado por Trazos Lanzarote.