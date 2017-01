El Casino Club Náutico celebró un acto de cierre de temporada

Con la presencia de autoridades, patrocinadores y colaboradores, se celebró el acto de clausura de la temporada de vela 2016 en los salones del RCN de Arrecife. Acto al que acudió un buen número de deportistas y aficionados.

El presidente de la entidad, Julio Romero,abrió el acto e hizo una valoración de la pasada temporada. Año 2016 que se cerró con 230 licencias de la RFEV, la participación de una media de 55 jóvenes en las clases Optimist, Laser y 420, deportistas que en su mayoría proceden de los casi un centenar que cada temporada se inician en las escuelas de verano. Tampoco se olvidó de la formación e iniciación de los adultos que han pasado por los 6 cursos celebrados.

En cuanto a logros deportivos conseguidos, destacó el título mundial logrado por Rayco Tabares, Lai Torres, Domingo Falero y Alfredo González en J-80. El título de España en Snipe que sumaron RaycoTabares y Alejandro Morales, así como el de Alejandro Bethencourt en Laser Radial Sub 19, que además lograba el subcampeonato de Europa en Sub 21. A ello hay que añadir los subcampeonatos de Luciano García en la Copa e España de Laser 4.7 sub 196;Alberto Morales subcampeón de España de Optimist y campeón por equipos de autonomías.

Posteriormente se hizo entrega de las distinciones a los jóvenes regatistas que participaron en las citas de San Ginés o Madeira. Finalmente se entregaron los trofeos de las diferentes clases: Optimist, Laser, 420, J-80 y Cruceros.

Al finalizar el acto se ofreció a los asistentes un refrigerio y pudieron disfrutar de la actuación del grupo musical Graduado Escolar.