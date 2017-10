Raúl Hernández cumple con todos los objetivos marcados en el Rally Liepaja

Otra vez el equipo compuesto por Raúl Hernandez y Rogelio Peñate, lucharon por el Top 5 en la categoría Junior, dándose el caso que, con 15 años, Raúl era el piloto más joven de todo el Rally y luchaba de tú a tú con pilotos de más edad y experiencia.

Dentro de la segunda etapa del Rally Liepaja, valedero para el FIA ERC y celebrado este domingo en Letonia, se llevaba a cabo la séptima prueba del Campeonato de Rallys de Letonia (LRC) donde Raúl y Rogelio competían en el apartado Junior, en el cual siguieron manteniéndose en el Top 5.

Las condiciones de los seis tramos cronometrados que componía el LRC7 han seguido siendo muy complicadas, en donde muchos equipos han caído con sendos accidentes. El equipo canario también tenía problemas en el fatídico tercer tramo del día, sufriendo una pequeña salida de carretera, al igual que muchos equipos en esta cronometrada, pero podían volver a la competición sin problemas.

Para ser el piloto más joven de todo el rally, Raúl estuvo a la altura en todo momento, aprendiendo y mejorando mucho su ritmo de carrera en un terreno nada fácil, con una superficie de tierra que patinaba mucho y hacía muy complicada la conducción

El primer año de competición del joven lanzaroteño de 15 años, Raúl Hernández, se ha saldado con cinco competiciones diferentes, tres de ellas en Letonia, en donde el balance sólo puede ser positivo para todo el equipo. Desde ahora se empezará a trabajar en la temporada 2018, para poder hacer posible un programa completo en el LRC.

Cabe destacar la presencia en la prueba letona, última del calendario FIA ERC, de los organizadores del Rally Islas Canarias, con Germán Morales y Karen Hoo Paris, que estuvieron en todo momento animando al equipo canario. E incluso el equipo de La Cañada llevó en su coche un sticker del prestigioso rally durante toda la prueba.

Justo tras pasar el podio de llegada, Raúl comentaba: “Me he divertido muchísimo, los tramos patinaban mucho y aunque nos hemos dado algunos sustos, he ido subiendo el ritmo en cada tramo. Todavía me queda mucho que aprender, pero tengo la sensación que de este rally me llevo muchas experiencias positivas y eso es lo que importa”.

Por su parte Rogelio Peñate hacía balance de la prueba: “todo el equipo está encantado con Raúl, va en continua progresión y tiene muchas ganas e ilusión por seguir aprendiendo. Hemos tenido algunos sustos pero él ha salido muy bien de todos ellos. Creo que este es el camino que tenemos que seguir y en el que ya estamos trabajando de cara al año que viene”.

El equipo canario llegará a Canarias este lunes y estará en Gran Canaria hasta el martes que será cuando se desplace hasta su isla natal de Lanzarote para retomar sus estudios, un tema que tanto él como su familia tienen muy en cuenta.