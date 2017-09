Raúl Hernandez busca su licencia internacional en el Saldus Rally en Letonia

Con el ánimo de conseguir la ansiada licencia internacional, que le abriría las puertas para metas mayores, el lanzaroteño Raúl Hernández y el grancanario Rogelio Peñate, competirán en el Saldus Rally en Letonia el próximo 30 de septiembre.

Con sólo 15 años, Raúl Hernandez tiene la oportunidad de hacer algo que nadie en España ha hecho todavía y es el poder competir con esa edad con licencia internacional en pruebas de primer nivel, como podría ocurrir el fin de semana siguiente en la última prueba del FIA ERC, en el Rally de Liepaja en la propia Letonia.

Con esta licencia se le abriría la oportunidad de competir también en Italia, Estonia, entre otros, tal y como ya lo han hecho pilotos como Kalle Rovampera y próximamente Oliver Solberg.

El equipo volverá a ser los estonios de ALM Motorsport, que les proporcionarán un Peugeot 208 con especificaciones R2, pero que en esta ocasión vendrá con algunas mejoras, como una relación final del cambio algo más corta.

El joven piloto lanzaroteño tiene las ideas muy claras; “Estoy muy ilusionado con esta prueba porque podría tener la licencia que me hace falta para seguir subiendo de nivel. Pero también estoy mentalizado que tengo que seguir estudiando y preparándome para mi futuro. Y no me canso de darle las gracias a las personas que confía en mí, sobre todo a mi padre y por su puesto a Rogelio Peñate, Modesto Martín y Yeray Lemes”.

Por otro lado, Rogelio Peñate tiene un fin de año muy apretado: “Estar acompañando a Raúl es todo un privilegio, no todos los días se puede estar presente en el nacimiento de un futuro piloto y eso me atrae mucho. Nuestro objetivo en este rally es terminar y conseguir la licencia, para luego mirar un poco más adelante”.

El Saldus Rally, cuenta con un total de 6 tramos cronometrados (tres tramos que se repiten en dos ocasiones) que suman 49,40 km., comenzando a las 13.00 horas y terminando a las 17.00 en la pequeña localidad de Saldus con cerca de 12.000 habitantes.

Para seguir la pista de la joven promesa canaria, lo pueden hacer a través de sus redes sociales; en Twitter e instragram @Raulhernandezrally, y en su página de Facebook, Raúl Hernández Rally.