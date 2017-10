Presentada una nueva edición del Rallye Tías – Yaiza ‘Trofeo Go Karting San Bartolomé’

Comienza la cuenta atrás de cara al II Rallye Tías – Yaiza ‘Trofeo Go Karting San Bartolomé’. Este viernes 20 de octubre se ha presentado, en el Salón Indieras del municipio de Tías, esta prueba puntuable para el Campeonato Insular de Lanzarote. Autoridades políticas y deportivas arroparon a Antonio Pérez, presidente del Club Lavasport y organizador de la prueba.

“Es bastante complejo organizar un rallye, y más como lo hemos planteado en esta edición”, destacó Pérez al inicio de su intervención. “Siempre queremos innovar, este año hacemos un rallye que va de norte a sur; aunque su nombre es ‘Tías-Yaiza’ no significa que no podamos pasar por otros municipios”, recalcó el presidente de la organización de esta cita: “le damos una categoría que este rallye se merece. Tenemos que ir a más, no quedarnos estancados, la filosofía en esta edición ha sido hacer algo diferente e incluir tramos inéditos, teniendo en cuenta las limitaciones que pueda tener la isla”. El máximo responsable del Club Lavasport aseguró que “los equipos están muy contentos” con el planteamiento de esta segunda edición, “en Lanzarote buscan algo diferente y nosotros les ofrecemos un atractivo”, en base a un planteamiento a doble jornada que incluye especiales nocturnas y dos tramos espectáculo diferentes. “No hemos escatimado en materia de seguridad y organización”, subrayó Antonio, que contará con “alrededor de 50 efectivos en materia de seguridad y, como el año pasado, los participantes llevarán en sus coches un GPS que refuerza este apartado”. Finalizó su intervención agradeciendo el apoyo de las instituciones, empresas privadas y del personal humano que hacen posible este II Rallye Tías – Yaiza ‘Trofeo Go Karting San Bartolomé’, avanzando que la prueba contará con una treinta de equipos.

“Para mí es un honor estar en Lanzarote acompañándolos a todos”, dijo Benito Rodríguez, presidente de la FIASCT que acudió a la presentación de la prueba en representación de la FCA. “Hay que crecer poco a poco y no empezar la casa por el tejado, creo que el comienzo del Club Lavasport es bueno y hay que apoyarlo; deseo que la prueba sea un éxito”, apuntó.

“Que Yaiza vuelva a contar con una prueba deportiva de este calado es muy satisfactorio”, reconoció Daniel Medina, concejal de deportes del Ayuntamiento de Yaiza. “Estamos encantados de colaborar, este año hemos doblado la ayuda para que todo salga bien”, destacó Medina, que recordó el apoyo de los vecinos a la hora de recibir la prueba en su municipio.

“Desde el Cabildo de Lanzarote siempre hemos apoyado el mundo del deporte, en el motor tenemos que estar ahí y debemos apoyarlo”, indicó Patricia Pérez, su consejera de deportes. “La afición que hay en la isla es muchísima”, destacando la importancia de la calidad sobre la cantidad en cuanto al número de eventos.

Cerró el acto Francisco Aparicio, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tías, que agradeció al “Club Lavasport el que haya contado una vez más con el Ayuntamiento de Tías. Nos caracterizamos por las pruebas deportivas con las que contamos durante todo el año y no podía ser menos el hecho de contar con una prueba del motor”. Dijo que desde su concejalía es importante “por la diversidad de todo el año”. Agradeció el apoyo de los diferentes ayuntamientos, cabildo insular y de todos los que ponen su granito de arena “para que esta segunda edición no se quede aquí y sigamos viendo muchísimas más para disfrute de la familia del motor”.

La cita lanzaroteña cuenta con el apoyo de Go Karting San Bartolomé, Volkswagen – Lanzawagen, Construcciones y Perforaciones La Cañada, CICAR, Bar El Bajito de Maneje, además de las instituciones compuestas por: Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Tías, Ayuntamiento de Yaiza, Ayuntamiento de Teguise, Ayuntamiento de Tinajo, Ayuntamiento de San Bartolomé, Ayuntamiento de Arrecife y Ayuntamiento de Haría.