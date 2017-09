James Cunnama y Anne Haug, vencedores del IRONMAN 70.3 Lanzarote

Fotos:cedidas por Club La Santa

El atleta profesional surafricano James Cunnama batió este sábado el récord del Club La Santa IRONMAN 70.3 Lanzarote, reduciendo en casi 17 minutos el record de 2015 implantado por el español Eneko Llanos. Como se tenía previsto, el nuevo recorrido de bici produjo giros más rápidos, que junto a cielos nublosos y brisa ligera promovieron las condiciones perfectas para imponer el nuevo récord.



El primero en salir del agua fue el novato español de 70.3, Emilio Aguayo (00:22:31) con solo 3 segundos de ventaja sobre la primera líder femenina Lucy Charles y el holandés Martin Dekker. Aguayo lideraba hasta el primer punto de giro cuando Markus Rolli lo alcanzó junto a James Cunnama, pisándoles los talones. El surafricano incremento su ritmo y pasó al primer lugar después de 30 km en bicicleta, dominando de esta manera hasta que cruzó rampante la línea de meta.



La primera visita de Cunnama a Lanzarote no comenzó de la mejor manera. Su bicicleta llegó tarde en vísperas de la carrera: “Es un gran circuito, honesto y demandante, así que es mi tipo de circuito y realmente lo disfruté. Trabajé duro para dejar atrás al resto de los competidores durante los primeros 30 km en bicicleta, para así intentar cansar sus piernas antes de dedicarme a tomar la delantera durante el segundo giro en bicicleta”.



El español Emilio Aguayo hizo una carrera fantástica en su debut en 70.3, para finalizar segundo detrás del campeón del IRONMAN de Hamburgo 2017. “Este circuito rápido es ideal para mí, las condiciones fueron perfectas, nublado y con brisa ligera. Mis mejores resultados usualmente ocurren cuando no tengo mucha presión y realmente no me estaba enfocando en alcanzar el podio. Estoy muy contento con mi actuación de hoy” dijo Aguayo.



El tercer lugar fue para el Alemán Markus Rolli, quien fue descalificado durante la etapa de carrera, cediendo de esta manera su puesto en el podio al subcampeón de 2016, el belga Kenneth Vandendriessche “Tuve una buena desempeña en nado, pero el resto de los chicos ejercieron hoy una gran presión en bicicleta de tal manera, que no pude con ellos. Me gustó mucho el nuevo circuito. Hay unos pequeños ascensos perfectos y logré un promedio de 40.5 km por hora, comparado con lo que hice el año pasado de 36 km. Aquí la media maratón es subestimada, es muy dura, así que hoy fue una competencia muy difícil” nos dijo.

El especialista en recorrido Sprint y distancia Olímpica, Ricardo Hernández Marrero, fue el mejor canario, terminando en noveno lugar.



La competición femenina fue liderada hasta la segunda vuelta de la carrera por la fenómeno británica, la nadadora Lucy Charles. “He estado entrenado muy duro durante las últimas cuatro semanas en preparación para Kona, y lo seguiré haciendo mañana. Yo sabía que tenía que esforzarme mucho durante la competencia, pero el ritmo que mantuve es exactamente el que necesito para Kona, así que estoy de manera general complacida con el resultado de hoy”.



La especialista en distancia Olímpica, Anne Haug, también debutando en media distancia de IRONMAN, tomó un segundo aire en la segunda vuelta. Haug se llevó la victoria, rompiendo el récord de circuito de Jodie Cunnama con un increíble tiempo de 01:18:15 y con ocho minutos delante de Charles. “Realmente no me esperaba esto, siendo mi primer 70.3. Correr es mi mejor disciplina ¡pero nunca he hecho la mitad de un maratón después de 90 km! Pero he entrenado mucho en el Club La Santa durante este año, así que estoy en excelentes condiciones, estoy muy feliz!”.



El tercer lugar Michaela Herlbauer (GER) completó la última plaza del podio casi 17 minutos detrás de Haug y nueve minutos después del segundo lugar Charles. La española Anna Noguera terminó en el quinto lugar a unos 25 minutos detrás del ganador.



Alessandro Degasperi (ITA) y Svenja Thoes (GER) no finalizaron la competición . Degasperi se retiró durante la mitad del medio maratón, fatigado y habiéndose percatado de tener un bajo ritmo cardíaco. Degasperi atribuyó esto a su riguroso periodo de entrenamiento para Kona, mientras que Svenja Thoes sufrió un pinchazo y tuvo que retirarse de la carrera.



RESULTADOS:



MASCULINO:

1. James Cunnama (ZAF) 03:47:07

2. Emilio Aguayo (ESP) 03:50:20

(Markus Rolli (DEU) – Descalificado) 03:50:50

3. Kenneth Vandendriessche (BEL) 03:57:15

4. Thomas Strange (DNK) 04:00:15

5. Alberto Moreno Molins (ESP) 04:00:31



FEMENINO:

1. Anne Haug (GER) 04:12:38

2. Lucy Charles (GBR) 04:20:32

3. Michaela Herlbauer (GER) 04:29:34

4. Alexandra Tondeur (BEL) 04:33:05

5. Anna Noguera (ESP) 04:35:39