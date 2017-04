El HM Torrelodones vence con claridad al Aloe Plus Lanzarote Conejero

El HM Torrelodones realizó en la tarde del sábado, probablemente, su mejor partido de la temporada y cuando más lo necesitaba. En su camino se cruzó el Aloe Plus Lanzarote Conejero, que poco pudo hacer para frenar el empuje de los madrileños y sobre todo, su acierto anotador en la primera mitad del choque. Lo intentó el equipo entrenado por Iván Fernández, pero sus ataques rápidos no pudieron frenar al HM Torrelodones. No queda más que pasar página y pensar en los dos próximos compromisos ligueros como local ante Movistar Estudiantes y CB Gran Canaria.

El encuentro comenzó con el dominio del HM Torrelodones, equipo que gozaba de un gran acierto en el ataque. El Aloe Plus Lanzarote Conejero trataba de parar el juego de los locales con rápidos ataques, pero a pesar de los esfuerzos el equipo madrileño fue aumentando las diferencias en el marcador con el paso de los minutos. El parcial de 31-19 en el primer cuarto puso cuesta arriba el partido para el Aloe Plus Lanzarote Conejero.

La defensa del Aloe Plus Lanzarote Conejero mejoraba en el segundo cuarto del partido, aunque no lograban parar a un pletórico Pedro Robles. El jugador del Torrelodones anotaba 25 puntos en la primera parte del partido, acabando el encuentro con 31 puntos en su haber. El equipo madrileño se seguía mostando muy serio en defensa y con un gran acierto en ataque. Con el resutado de 58-33 se llegaba a la conclusión de la primera mitad del choque.

El HM Torrelodones llegó a disponer de una renta de treinta puntos durante el desarrollo del tercer cuarto del partido, haciendo inútil el trabajo del Aloe Plus Lanzarote Conejero. Los madrileños dejaban listo para sentencia el choque, teniendo enfrente a un rival que no estaba acertado de cara al aro. Cameron Vines, máximo anotador del equipo en esta temporada, no pasaba de los nueve puntos en este encuentro. Pamor Diene y Raúl Rodríguez, fueron los únicos que superaron la decena de puntos en el choque.

A pesar de la gran diferencia que reflejaba el marcador, el Aloe Plus Lanzarote Conejero siguió luchando, mejorando sensaciones con el paso de los minutos y no perdiéndole la cara al partido a pesar de lo complicado que se había puesto desde el inicio del mismo. Con el resultado de 86 a 66 se llegaba a la finalización del partido, sumando el Aloe Plus Lanzarote Conejero una derrota que no entraba dentro de sus planes en este final de temporada en el grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.

Toca pasar página y comenzar a pensar en el partido del próximo sábado. El Aloe Plus Lanzarote Conejero recibe la visita del Movistar Estudiantes, siendo otro partido ante un rival directo en la lucha por evitar el descenso en la Liga EBA de Baloncesto. La Ciudad Deportiva Lanzarote tendrá que ser un fortín y no dejar que la victoria se vaya para tierras madrileñas. Un partido que se jugará a partir de las 20:00 horas del sábado en la Ciudad Deportiva Lanzarote.

Ficha Técnica

HM Torrelodones (86): Mamadou Diagne (13), Alejandro Herreros (0), Eduardo Herrero (8), Mourtala Serge (8) y Kevin Cham (9) -quinteto inicial- Pedro Robles (31), Federico de la Torre (6), Elijah Matthew Hayes (0), Iñigo Remón (2), Rubén Portes (0) y Vicent Philippe (9).

Aloe Plus Lanzarote Conejero (66): Cameron Vines (9), Raúl Rodríguez (11), Kennedy Eubanks (10), Pamor Diene (13) y Cécimo Armas (8) -quinteto inicial- Karl Niama (1), Amaurys Robles (5), Jonathan Bosa (0), Juan Vivas (2) y Alejandro Viera (7)

Parciales: 32-19, 58-33 (descanso) 70-41, 86-66 (final)

Árbitros: Sara Peláez Santana y Enrique Carretero Chacón. Fueron eliminados Vicent Philippe y Mourtala Serge con cinco faltas personales por parte del HM Torrelodones

Incidencias: Pabellón Torrelodones (Madrid). Partido correspondiente a la 26º jornada del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.