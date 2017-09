El Aloe Plus Conejero estrena la temporada con derrota en Albacete ante el CB Villarrobledo

El Aloe Plus Lanzarote Conejero se estrenó con derrota en su segunda temporada en la Liga EBA de Baloncesto, cayendo por 93-82 ante el CB Villarrobledo. Un partido muy disputado por parte del equipo dirigido por Samuel Sosa, no perdiéndole nunca la cara y manteniendo las opciones hasta el último cuarto. Un parcial de 12-0 a favor del CB Villarrobledo en el inicio del tercer cuarto, fue suficiente para decantar el partido del lado del equipo albaceteño.

Empezó bien el partido para los intereses del Aloe Plus Lanzarote Conejero, jugando un buen encuentro y manteniendo controlado el potencial del CB Villarrobledo. Los visitantes gozaron en el primer cuarto con rentas de cuatro y cinco puntos. Al final de los primeros diez minutos de encuentro se llegaba con el resultado de 20-21 a favor del Aloe Plus Lanzarote Conejero.

La igualdad se mantuvo en el segundo cuarto del partido, período en el que el CB Villarrobledo lograba ponerse por delante, aunque no lograba aumentar las diferencias. Las alternativas en el juego eran constantes y las ventajas mínimas. Con el marcador de 42-39 se llegaba a la conclusión de la primera parte en el Pabellón Municipal del Barrio de los Pintores.

Una de las claves del encuentro se produjo en el inicio del tercer cuarto. Los locales lograban en los primeros minutos un parcial de 12-0, colocando la ventaja en los quince puntos (54-39). El entrenador del Aloe Plus Lanzarote Conejero, Samuel Sosa, tenía que solicitar un tiempo muerto para tratar de parar la dinámica del CB Villarrobledo. Los lanzaroteños redujeron las diferencias, metiéndose en el encuentro y marchándose al final del tercer cuarto con una desventaja de nueve puntos (70-61).

El Aloe Plus Lanzarote Conejero mantuvo sus opciones hasta el final del partido. El técnico del CB Villarrobledo, Manuel Jiménez "Junior", tuvo que solicitar un tiempo muerto para evitar la reacción de los visitantes. Los locales tiraron de experiencia en los minutos finales del choque, no dejando que el Aloe Plus Lanzarote Conejero se acercara en el marcador. Con el resultado de 93 a 82 se llegaba a la conclusión del partido.

El entrenador del Aloe Plus Lanzarote Conejero, Samuel Sosa, se mostraba "bastante contento" con el trabajo realizado por sus jugadores y explicaba que "hemos competido en todo momento". "Hemos jugado ante un buen equipo, y mantuvimos nuestras opciones hasta el último cuarto del partido", señalaba el responsable técnico del equipo.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero volverá a jugar el partido de la segunda jornada como visitante, y lo hará en la cancha del Real Madrid. El filial blanco comenzaba la temporada derrotando al Estudiantes en el derbi madrileño. El partido se jugará en la tarde del sábado.

Ficha Técnica

CB Villarrobledo (93): Artur Alaminos (2), Leshaun Murphy (23), Mario Melero (8), Martín Smith (16), Bruno Diatta (4) -quinteto inicial- Vadal Faniel (16), Nicholas Welhouse (5), Erikas Kalinicenko (0), Adrián Camino (7) y Rashad Mccarter (12). Entrenador: Manuel Jiménez "Junior"

Aloe Plus Lanzarote Conejero (82): Raúl Rodríguez (26), Amaurys Robles (0), Jarad Scott (12), Twymond Howard (12) y Andrej Tomic (16) -quinteto inicial- Juan Vivas (0), Adrián Montes (2), Elvis Pereira (0) y Javier Herrero (14). Entrenador: Samuel Sosa

Parciales: 20-21, 42-39 (descanso) 70-61, 93-82 (final)

Árbitros: Ángel Albacete Chamón y Fernando Ibáñez García. Sin eliminados

Incidencias: Pabellón Municipal del Barrio de los Pintores. Partido correspondiente a la 1º jornada de la Liga EBA de Baloncesto