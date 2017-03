Los clubes de automovilismo de la isla (Club Deportivo El Mentidero, Club Deportivo Lava-Sport y Lanzarrota-Karting Club) se han unido para denunciar el comportamiento de los presidentes de la Federación Canaria de Automovilismo, Carlos Gaztañaga, y de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, Víctor Rodríguez. Así, aseguran que “desde hace años” ambos “vienen sometiendo y vilipendiando caprichosamente a todo el colectivo del automovilismo lanzaroteño”.

Su denuncia principal viene dada por el ‘VIII Rallye La Candelaria –Tías’ que se tenía que celebrar el próximo 8 de abril, organizado por el Club Deportivo El Mentidero, que afirman que “se ha tenido que aplazar por la caprichosa y dictatorial actitud del insigne presidente Víctor Rodríguez, junto con el apoyo del otro presidente, Carlos Gaztañaga”. Igualmente, apuntan problemas con ambos presidentes en relación al I Campeonato de Slalom y a la desaparición de la prueba del Campeonato de Karting de Canarias que se celebraba en Lanzarote.

Desde las asociaciones deportivas y clubs de automovilismo de la isla afirman que están "cansados y hartos de tanta persecución e ilegalidad, así como del indigno trato vejatorio y desigual al que nos vienen sometiendo con reiterada frecuencia, los presidentes de las Federaciones de Automovilismo, tanto la Autonómica, como la provincial de Las Palmas". Aseguran que su “única intención es que en el archipiélago canario, se conozca fielmente, el trato que dos abyectos e infames presidentes nos dispensan a todo el automovilismo de Lanzarote”.

Un tema que "viene de viejo"

"El tema viene de viejo, desde hace años 'estos dos señores', por llamarlos de alguna manera, vienen sometiendo y vilipendiando caprichosamente a todo el colectivo del automovilismo lanzaroteño”, señalan en un comunicado, en el que matizan que “tanto uno como otro, pero fundamentalmente el ínclito Víctor Rodríguez, mucho peor educado que el autonómico Gaztañaga, desde hace años tienen a nuestro automovilismo y a las autoridades deportivas de nuestra isla, como 'mero deposito económico', para cuando a estos 'caballeros' se les ocurre venir por 'las islas menores', como gusta llamarnos despectivamente el abyecto e infame Víctor Rodríguez”.

Al respecto, sostienen que “con el único fin de venir a Lanzarote con 'su manada', según dicen para hacernos las pruebas de automovilismo, se presentan en nuestra isla 'como a tierra conquistada y gratis total', tanto el presidente de la FALP como su corte de oficiales, nombrados por el cacique, para así imponer sus caprichosas exigencias, casi siempre presuntamente fuera de la legalidad vigente”.

Los representante de los clubes de Lanzarote, que llevan años pidiendo la creación de una Federación de Fuerteventura y Lanzarote, creen que “es evidente que tanto a Gaztañaga como a Víctor Rodríguez no les interese que 'en las islas menores' de la provincia de Las Palmas existan Federaciones de automovilismo", a diferencia de lo que ocurre con La Palma, que sí tiene su propia federación. "Víctor Rodríguez se quedaría sin tener que venir a 'estas islas menores' a sentar cátedra y a llevarse anualmente más de sesenta mil euros, que más o menos es lo que recauda de los organismos oficiales por venir a enseñarnos nada”, denuncian.

"Una pareja de embaucadores"

Además, los clubs de Lanzarote sostienen que cuando han querido organizar sus propios eventos han "tropezado con estos dos presidentes, una pareja de embaucadores, seres mentirosos que para mantenerse en los cargos, ganados con presuntas trampas como todo el mundo sabe, con elecciones presuntamente ilegales, hacen lo increíble”.

"Estamos hartos de tanta persecución, hartos de ilegalidades y menospreciados por el trato vejatorio al que nos llevan sometiendo desde hace años, igual que a la mayoría de los deportistas y a los clubs, es por lo que ya se ha llegado a un estado de tal tensión que es vital para nosotros que el archipiélago canario conozca por nuestra propia iniciativa y mediante este comunicado de prensa lo que ‘estos dos señores’, imponiendo el abuso de poder, vienen haciendo con el automovilismo de Lanzarote”, señalan.

Así, aseguran que con el comunicado quieren “transmitir a la opinión pública la última e infame fechoría, cometida al alimón por estos dos sectarios presidentes”.

Aplazamiento del Rallye la Candelaria -Tías

Con respecto al aplazamiento del ‘VIII Rallye la Candelaria –Tías’, organizado por el Club Deportivo El Mentidero, culpan a ambos presidentes. "Son muy legalistas cuando les interesa, pero no existen las leyes para ellos, también cuando les interesa. Aparte de ser dos dictadores y sectarios, son dos malas personas, dos mentirosos patológicos que no saben hacer deporte, solo están en el automovilismo para viajar, comer y beber con el dinero de los demás”. Además, añaden que “es hora que alguna autoridad tome cartas en este asunto, totalmente podrido”.

Desde la Federación y con orden del presidente, aseguran que les han informado de que “no se nos va a tramitar la documentación necesaria para la celebración de la prueba, con la excusa de que la documentación se presentó en la FALP fuera de plazo”. Sin embargo, los clubes de automovilismo de Lanzarote aseguran que “este rallye contaba con todos los permisos oportunos con tiempo suficiente, ya que en Actividades Clasificadas del Cabildo Insular (en este departamento el requisito mínimo es de 30 días), llevan esperando la póliza del seguro casi 25 días”. “Esta póliza y autorización por parte de la FALP no tramitó porque el presidente de la FALP, Victor Rodriguez, no le dio la gana y de esa manera dejar al comité organizador como que no sabe hacer las cosas y venderse él como el salvador del automovilismo de Lanzarote”, aseguran en el comunicado. Mandan también un mensaje a Rodríguez: “Sepa usted que a quien le hace daño es a los deportistas, ya que una prueba deportiva de ese calibre no se mide por presentar la documentación 40 días o 37 días”.

Además, denuncian que pese a la reunión que mantuvieron con Gaztañaga para intentar buscar una solución, no se han cumplido las promesas que realizó en ese encuentro. “Es la tercera vez y la última que nos engaña. Usted no es un hombre, usted no tiene palabra, usted es un mentiroso y un embaucador”, añaden.

Campeonato de Slalom y de Karting de Canarias

En cuanto al I Campeonato de Slalom en tierra de Lanzarote, aseguran que “el Club Deportivo El Mentidero elaboró un reglamento para la creación de dicho Campeonato, que se hizo llegar a la FALP en tiempo y forma para ser aprobado”. Sin embargo, después les comunicaron que había una prueba programada en Fuerteventura.

“El presidente de la FALP lo podía tener fácil, haciendo un campeonato Interinsular igual al que aprobó I Campeonato Insular e Interinsular de Kart Cros Fuerteventura-Lanzarote, o quitar la prueba de Fuerteventura como dijeron en la Asamblea” comentan en el comunicado, pero aseguran “que cuando lo único que vale es el ordeno y mando, habrá que tomar nota y hacer con el presidente de la FALP lo mismo, ordenarle que desaparezca del automovilismo canario de una vez”.

En relación al Campeonato de Karting de Canarias, los clubes de automovilismo de la isla subrayan que “en Lanzarote llevan años celebrando una prueba de este Campeonato pero por el artículo treinta y tres y por orden de la autoridad competente, o sea por orden de los dos dictadorzuelos canarios, la prueba de Lanzarote así sin más, la hacen desaparecer”.

Además, cuestionan que en Las Palmas de Gran Canaria sí se va a hacer un campeonato, "cuando no existe pista homologada, en unas instalaciones dedicadas al vuelo de avionetas y que en el Plan General figura Instalación de Aeródromo Deportivo”.

Finalmente, señalan que la asamblea de la FCA, que se celebrará el 1 de abril, tratarán de aclarar este tema. “En la Asamblea, Lanzarote llevará una propuesta para poder seguir contando con una prueba del campeonato de Canarias de Karting, pese a quien pese y caiga quien caiga”, concluyen en el comunicado.