El Náutico sólo pudo doblegar al Aloe Plus Lanzarote Conejero en los dos últimos minutos (89-86)

Gran partido el disputado por el Aloe Plus Lanzarote Conejero ante el Náutico KIA Tenerife, en el primer derbi canario de la temporada en el grupo B de la Liga EBA de Baloncesto. Los lanzaroteños tuvieron contra las cuerdas a los tinerfeños durante varias fases del encuentro y sólo fue en los dos últimos minutos cuando el Náutico logró doblegar al Aloe Plus Lanzarote Conejero. El equipo entrenado por Samuel Sosa acusó el cansancio en la recta final del choque, debido a las pocas rotaciones que pudo realizar a lo largo del encuentro.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero fue el encargado de llevar el peso del encuentro en los dos primeros cuartos, marcando las primeras diferencias en el marcador. Desde el inicio fue un encuentro muy trabado, con muchas faltas personales y un juego duro por parte de los dos equipos. Los derbis hay que ganarlos sobre la cancha de juego y ningún equipo daba su brazo a torcer. Con el resultado de 14 a 19 se llegaba a la conclusión del primer cuarto.

Las diferencias seguían aumentando en el segundo cuarto a favor del Aloe Plus Lanzarote Conejero. El equipo entrenado por Samuel Sosa llegó a disponer de una ventaja de doce puntos en este segundo período, encendiéndose las luces de alarma en el banquillo del Náutico KIA Tenerife. El cuarto concluía con un triple a favor del equipo tinerfeño, rebajando la diferencia hasta lo ocho puntos. El marcador era de 35 a 43 al descanso del partido.

El Náutico KIA Tenerife comenzó a atacar la zona del Aloe Plus Lanzarote Conejero con el lanzamiento exterior, estando muy acertado desde la línea de triples. El equipo entrenado por Santi Lucena lograba en este tercer cuarto un parcial de 31-25, rebajando la diferencia hasta los dos puntos. El marcador en el pabellón de la Avenida de Anaga reflejaba un ajustado 66-68 a favor del equipo conejero.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero comenzó a acusar el cansancio físico en el último cuarto, debido a la poca profundidad de banquillo que tenía el cuadro lanzaroteño en este encuentro. El partido entraba en una dinámica de intercambio de canastas, siendo mínimas las diferencias. El Aloe Plus Lanzarote Conejero siguió llevando la iniciativa, marchando por delante a falta de dos minutos para el final.

A falta de 30 segundos para el final del partido, el Aloe Plus Lanzarote Conejero anotaba una canasta para poner el 87-86 en el marcador. En la siguiente jugada de ataque, el Náutico KIA Tenerife no lograba anotar, no cerrando el cuadro visitante el rebote defensivo y cometiendo una falta personal sobre el jugador que había capturado el rebote. El Náutico KIA Tenerife anotó los dos lanzamientos de tiros libres y en la última jugada no entraba el triple forzado de Jarad Scott.

Derrota del Aloe Plus Lanzarote Conejero por 89 a 86 ante el Náutico KIA Tenerife, en un partido que no defraudó a los aficionados que se dieron cita en el recinto deportivo. En la próxima jornada el Aloe Plus Lanzarote Conejero recibe la visita del CB Almansa, uno de lo equipos que está protagonizando un buen inicio de temporada y que ha saldado con victorias sus cuatro encuentros.

Ficha Técnica

Náutico KIA Tenerife (89): Ayoze Alonso (15), Samuel Rodríguez (22), Sami Eissa Eleraky (10), Adnan Alic Omeragic (7) y Roberto de la Rosa (13) -quinteto inicial- Georffri Silvestre (4), Eduardo Ruiz (0), Jorge del Pino (1), Juan Andrés García (2), Serigne Niang (15).

Aloe Plus Lanzarote Conejero (86): Raúl Rodríguez (21), Javier Herrero (3), Twymond Howard (18), Andrej Tomic (23) y Jarad Scott (20) -quinteto inicial- Pedro Hernández (1), Adrián Montes (0) y Elvis Pereira (0).

Parciales: 14-19, 35-43 (descanso) 66-68, 89-86 (final)

Árbitros: Alberto Gamero Luque y Aldo Jesús Rodríguez Francisco. Fueron eliminados por cinco faltas personales Ayoze Alonso y Roberto de la Rosa por parte del Náutico KIA Tenerife y a Javier Herrero por parte del Aloe Plus Lanzarote Conejero.

Incidencias: Pabellón RCNT. Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga EBA de Baloncesto.