El Aloe Plus Lanzarote Conejero tuvo sus opciones ante el Real Madrid (71-65)

El Aloe Plus Lanzarote Conejero sufrió ante el Real Madrid en la noche del sábado su segunda derrota de la temporada en la Liga EBA de Baloncesto, en un partido en el que volvió a dar la cara y que se decidió a favor del Real Madrid por pequeños detalles. Los "naranjas" dominaron el encuentro durante varias fases del mismo, haciendo mucho daño con el buen juego interior de Andrej Tomic y la perfecta dirección de Raúl Rodríguez. No estuvo acertado el Aloe Plus Lanzarote Conejero en los lanzamientos de tiros libres y permitió que el Real Madrid tuviera segundas opciones al capturar los blancos 19 rebotes ofensivos.

El partido comenzó con un Aloe Plus Lanzarote Conejero que establecía su poderío bajo los aros, liderado por Andrej Tomic y un magistral Raúl Rodríguez en la dirección. Cuatro de los cinco jugadores del quinteto formado por Raúl Rodríguez, Cécimo Armas, Twymond Howard, Jarad Scott y Andrej Tomic, anotaron en los primeros seis ataques del equipo. La defensa del cuadro lanzaroteño ponía en problemas al Real Madrid, estando Jarad Scott emparejado con Salsón, el jugador más determinante de los blancos, haciendo un digno trabajo de contención. El primer cuarto concluía con Con el resultado de 11 a 18.

El Real Madrid reaccionaba en el segundo cuarto, planteando un ataque más abierto y buscando sacar a Andrej Tomic de la zona, después de poner el bosnio dos tapones en el primer cuarto. La segunda falta personal de Jarad Scott limitó las opciones de los naranjas. Salsón anotaba dos tiros libres para poner el empate en el marcador (25-25) y Raúl Rodríguez volvía a ser el primer espada del Aloe Plus Lanzarote Conejero, anotando un triple de ocho metros para poner a su equipo por delante. Al descanso se llegaba con el marcador de 32-35 a favor de los lanzaroteños.

Las defensas de los dos equipos mejoraron a la vuelta de vestuarios. El Aloe Plus Lanzarote Conejero, sabedor que debía recuperar la inercia desde la defensa, aplicaron más presión y diligencia en sus acciones. El Real Madrid peleaba por sacar a Tomic de la pintura, oscilando las rentas de dos o tres puntos a favor de uno u otro equipo. Una espectacular entrada al contragolpe de Raúl Rodríguez daba con el jugador arrecifeño con la cabeza en el suelo, en una dura acción de la defensa blanca y que comenzaba a castigar físicamente al base naranja.

La acción de 2+1 fue aprovechada por Raúl Rodríguez para volver a poner el empate en el marcador a falta de un minuto para el final del cuarto (46-46). Samuel Sosa ordenaba una defensa en zona para proteger la pintura e intentar la reacción naranja. El resultado de 50-49 al final del tercer período dejaba el partido abierto de cara a los últimos diez minutos.

La cuarta falta personal de Sasón permitió a Andrej Tomic anotar con más facilidad desde la pintura, consiguiendo 18 puntos el bosnio en este partido. El poco acierto desde la línea de tiros libres del Aloe Plus Lanzarote Conejero (10-21) mermaba las opciones del equipo lanzaroteño de dar la sorpresa en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. A los últimos dos minutos de encuentro se llegaba con el resultado de 61-61.

Maxi Soler tomaba el mando de las operaciones del Real Madrid y protagonizaba los ataques de su equipo. Seis puntos seguidos suyos se vieron respondidos por una canasta de calidad de Twymond Howard, poniendo el 66-63 a falta de 1:30 para el final. Hasta tres opciones tuvo el Aloe Plus Lanzarote Conejero de mejorar el parcial, no cerrando el rebote defensivo y permitiendo que los locales anotaran canastas bajo el aro. Del 66-63 se pasó al 71-64 a falta de 30 segundos, cerrando el Real Madrid el partido y sumando su segunda victoria de la temporada (71-65).

El entrenador del Aloe Plus Lanzarote Conejero, Samuel Sosa, comentaba que "el poco acierto en los tiros libres y los rebotes en ataque (19), han sido claves en la derrota del equipo". "Hemos competido bien ante un gran equipo, pero tenemos que dar un paso más y empezar a sumar victorias", añadía el técnico de los naranjas.

Tras sufrir la segunda derrota de la temporada en la Liga EBA de Baloncesto, el Aloe Plus Lanzarote Conejero recibe la próxima semana la visita del Eurocolegio Casvi, un partido importante para comenzar a sumar de manera positiva. El choque se jugará el sábado a las 20:00 horas en el Pabellón de la Ciudad Deportiva Lanzarote, regresando el baloncesto nacional a la capital de la isla.

Ficha Técnica

Real Madrid (71): Kareem Sherlock Queeley (0), Paulino Javier Salsón (14), Usman Garuba (8), Mario Nakic (10) y Jan Patrik Pantzar (7) -quinteto inicial- Maximiliano Sole (10), Diego de Blas (2), Carlos Unanue (10), Golden Nnaemeka (8) y Héctor Jiménez (2). Entrenador: Javier Suárez

Aloe Plus Lanzarote Conejero (65): Raúl Rodríguez (20), Twymond Howard (7), Andrej Tomic (18), Cécimo Armas (5) y Jarad Scott (4) -quinteto inicial- Amaurys Robles (0), Adrián Montes (0), Elvis Pereira (0), Javier Herrero (11). Entrenador: Samuel Sosa

Parciales: 11-18, 32-35 (descanso) 50-49, 71-65 (final)

Árbitros: Rodrigo Garvín Domingo y Mario Cayuela Torres. Sin eliminados

Incidencias: Ciudad Deportiva del Real Madrid. Partido correspondiente a la 2º jornada del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.